Đa dạng cỗ máy tại chuỗi triển lãm cơ khí, bán dẫn và công nghệ đóng gói

Với sự góp mặt của hơn 200 đơn vị trưng bày đến từ 14 quốc gia và vùng lãnh thổ, chuỗi triển lãm﻿ mang đến nhiều trải nghiệm hiện đại, là cầu nối giữa doanh nghiệp, các kỹ sư, chuyên gia và những người quan tâm đến lĩnh vực cơ khí chính xác, sản xuất chế tạo, công nghệ chế biến-đóng gói và công nghiệp bán dẫn﻿ tại Việt Nam.

Nhiều loại máy hiện đại được trưng bày tại triển lãm. Đây là những thiết bị được ứng dụng công nghệ tiên tiến, hướng đến mục tiêu đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các doanh nghiệp.

Các kỹ sư, chuyên viên giới thiệu về những loại máy được trưng bày.

Anh Nguyễn Ngọc Anh (Chuyên viên tại công ty LK) chia sẻ về các tính năng của cỗ máy CNC TC-510. Đây là dòng máy có lợi thế về tốc độ và dễ vận hành, mang lại hiệu quả cao trong công tác khoan và tạo ren.

Mang đến các hệ thống nhận diện được ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), ông Alex Chan, Tổng Giám đốc tập đoàn công nghệ bán dẫn Willas Electronic (Đài Loan, Trung Quốc) chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn đưa các giải pháp (AI) đến gần hơn với doanh nghiệp và khách hàng tại Việt Nam”.

Hệ thống nhận diện bằng AI do Vrain Solution phát triển được ứng dụng vào quá trình sản xuất và đánh giá chất lượng bao bì sản phẩm.

Không gian trưng bày các công nghệ và giải pháp sản xuất đa dạng.

Triển lãm mở ra cơ hội gặp gỡ các nhà cung cấp công nghệ trên toàn cầu, từ đó mở rộng kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các tập đoàn quốc tế trong lĩnh vực cơ khí chính xác và sản xuất chế tạo.