Đa dạng cách tiếp cận, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật

Tuyên truyền pháp luật qua những tình huống cụ thể

Một tình huống vi phạm được tái hiện tại phiên tòa giả định, một câu hỏi về độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự hay một phần thi ứng xử gắn với sinh hoạt trong quân ngũ… là những cách tiếp cận được Viện Kiểm sát quân sự khu vực 51 phối hợp triển khai trong các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11. Nội dung tuyên truyền qua đó được cụ thể hóa bằng những vấn đề gần gũi với người nghe, người xem.

Với học sinh, đoàn viên, thanh niên, việc hiểu ranh giới giữa hành vi bột phát và hành vi vi phạm pháp luật có ý nghĩa thiết thực trong phòng ngừa vi phạm. Đây cũng là nội dung được chuyển tải qua phiên tòa giả định xét xử tội "Gây rối trật tự công cộng", do Viện Kiểm sát quân sự khu vực 51 phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 10 - Đà Nẵng tổ chức tại xã Nam Phước ngày 26/10/2026.

Phiên tòa giả định do Viện Kiểm sát quân sự khu vực 51 phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 10 - Đà Nẵng tổ chức. Ảnh: Viện Kiểm sát quân sự khu vực 51

Thu hút gần 500 học sinh Trường THPT Sào Nam cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên và cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự xã Nam Phước, chương trình lựa chọn một vụ án thực tế để xây dựng tình huống tuyên truyền. Những hành vi tụ tập đông người, mang theo hung khí nguy hiểm, điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, gây mất an ninh, trật tự được đặt trong diễn biến của một phiên xét xử, giúp người theo dõi nhận diện hành vi vi phạm và hậu quả pháp lý.

Từ thủ tục bắt đầu phiên tòa đến xét hỏi, luận tội và tuyên án, nội dung được tái hiện có sự kết nối giữa hành vi, trách nhiệm và chế tài xử lý. Đây là cơ sở để học sinh, đoàn viên, thanh niên tiếp tục trao đổi với cán bộ kiểm sát về những vấn đề liên quan trực tiếp đến lứa tuổi của mình.

Phần giao lưu sau phiên tòa mở rộng nội dung tuyên truyền bằng những câu hỏi về tình tiết vụ án, độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và chế tài đối với tội "Gây rối trật tự công cộng". Việc giải đáp cụ thể, dễ hiểu giúp người tham dự có thêm điều kiện làm rõ những quy định pháp luật được đề cập trong chương trình.

Cùng với kiến thức từ tình huống xét xử, mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam và yêu cầu nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật cho thế hệ trẻ cũng được lồng ghép giới thiệu. Qua đó, nội dung giáo dục pháp luật được gắn với trách nhiệm xây dựng lối sống văn minh, lành mạnh của thanh niên.

Lựa chọn nội dung sát với từng đối tượng

Nếu phiên tòa giả định hướng đến những hành vi có nguy cơ phát sinh trong thanh thiếu niên, thì hoạt động tuyên truyền tại phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng tập trung vào trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Tại hội nghị do Viện Kiểm sát quân sự khu vực 51 phối hợp với UBND phường tổ chức tối 30/10/2026, các nội dung về nghĩa vụ quân sự được trình bày gắn với những vấn đề công dân cần nắm rõ: Hành vi bị nghiêm cấm; trường hợp được tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ; quyền lợi, chế độ, chính sách trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Việc lồng ghép các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu giúp người tham dự hiểu thêm trách nhiệm pháp lý khi vi phạm. Nội dung này vừa phục vụ nhu cầu tìm hiểu của thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, vừa củng cố kiến thức cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường và đại diện các cơ quan, đơn vị chức năng, hỗ trợ công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tuyển sinh quân sự năm 2027.

Trong môi trường quân ngũ, sân khấu hóa tiếp tục là một hình thức chuyển tải kiến thức pháp luật gắn với thực tiễn công tác, sinh hoạt. Hội thi "Thượng tôn pháp luật - Vững bước quân hành", tổ chức ngày 20/10/2026 tại hội trường Nhà văn hóa Quân khu 5, có sự phối hợp của Viện Kiểm sát quân sự khu vực 51, các tổ chức quần chúng Cục Chính trị và Hội Phụ nữ cơ sở Công ty Thành An 96, Binh đoàn 11, là một điển hình.

Các tiểu phẩm, phần thi ứng xử và tuyên truyền tạo điều kiện để cán bộ, hội viên, đoàn viên, thanh niên tiếp cận quy định của pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội qua những tình huống gần với đời sống đơn vị. Cán bộ, kiểm sát viên của Viện tham gia với các vai trò thành viên ban tổ chức, đội thi, góp phần bảo đảm tính chính xác của nội dung pháp luật được chuyển tải.

Điểm chung của các hoạt động là sự kết hợp giữa chuyên môn của cơ quan kiểm sát với sự phối hợp của chính quyền, cơ quan tư pháp, nhà trường và đơn vị quân đội. Nội dung được lựa chọn theo từng nhóm đối tượng, hình thức thể hiện được thay đổi để người tham dự có thể theo dõi, trao đổi và liên hệ với trách nhiệm của bản thân.

Đó cũng là cách Viện Kiểm sát quân sự khu vực 51 cụ thể hóa việc thực hiện Đề án 1371, phát huy vai trò của Quân đội trong phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở; gắn tuyên truyền với phòng ngừa vi phạm, xây dựng ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật từ những tình huống trong đời sống.