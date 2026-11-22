Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục mang đậm nét văn hóa của đồng bào Mường trên địa bàn xã.

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân đã được thưởng thức chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ truyền thống; đồng thời ra mắt Câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ truyền thống của 10 thôn trên địa bàn xã. Câu lạc bộ tập hợp những người có chung niềm đam mê, trách nhiệm trong gìn giữ, thực hành và trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc; góp phần duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại cộng đồng dân cư.

Đại diện lãnh đạo xã Mậu Lâm trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia ngày hội.

Trong khuôn khổ ngày hội, hội thi trò chơi dân gian đánh mảng diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo người dân tham gia, cổ vũ. Những lượt thi đấu hào hứng không chỉ tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng mà còn góp phần giới thiệu, lan tỏa nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa dân gian của đồng bào Mường, Thái.

Hội thi trò chơi dân gian đánh mảng diễn ra sôi nổi.

Cùng với hoạt động văn hóa, văn nghệ, xã Mậu Lâm tổ chức các gian giới thiệu nét văn hóa đặc trưng và đặc sản của địa phương. Các gian hàng được bố trí theo từng thôn, giới thiệu những sản vật gắn với đời sống, lao động sản xuất của người dân, góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh và bản sắc văn hóa của địa phương.

Ngày hội thu hút sự tham gia của đông đảo Nhân dân trên địa bàn xã.

Dịp này, xã tổ chức livestream trên các nền tảng mạng xã hội để giới thiệu, quảng bá sản phẩm đặc sản, giúp người dân và du khách có thêm thông tin về các mặt hàng địa phương. Hoạt động cũng mở ra cơ hội kết nối, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế.

Lãnh đạo xã Mậu Lâm cùng tham gia chương trình livestream quảng bá đặc sản tại gian hàng.

Thông qua ngày hội, xã Mậu Lâm hướng tới nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; tạo không gian giao lưu, gắn kết các dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh, con người và những nét đặc sắc của địa phương.