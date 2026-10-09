Đa dạng các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội LHTN tại xã Sơn Tây

Chiều 9/10, Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp với xã Sơn Tây và Ngân hàng TMCP BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh tổ chức Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” cấp tỉnh với chủ đề “Yêu Tổ quốc bằng hành động số”, đồng thời phát động đợt cao điểm phổ cập kỹ năng số, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 và hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2026).

Tại ngày hội, đoàn viên, hội viên, thanh niên được tập huấn các kỹ năng an toàn số, thanh toán không dùng tiền mặt, sáng tạo nội dung, quảng bá văn hóa, du lịch trên nền tảng số và truyền thông giảm nghèo. Các hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để thanh niên chủ động ứng dụng công nghệ số trong học tập, lao động và đời sống.

Dịp này, Ngân hàng TMCP BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh trao biểu trưng hỗ trợ Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai các hoạt động chuyển đổi số và đợt cao điểm phổ cập kỹ năng số, gồm 3 bộ máy tính và 200 loa thông báo thông minh. Đồng thời, hỗ trợ tuổi trẻ xã Sơn Tây 1 bộ máy tính và 20 loa thông báo thông minh phục vụ thanh toán không dùng tiền mặt, với tổng giá trị 100 triệu đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, các đội hình thanh niên chuyển đổi số trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng i-HaTinh, kích hoạt tài khoản thanh toán điện tử; triển khai mô hình “Chợ dân sinh thanh toán không dùng tiền mặt”. Qua đó, đã kích hoạt hơn 200 tài khoản i-HaTinh và tài khoản thanh toán điện tử, góp phần thúc đẩy việc sử dụng các tiện ích số trong cộng đồng.

Cùng với đó, Tỉnh đoàn chỉ đạo Đoàn thanh niên UBND tỉnh triển khai chương trình “Hành trình xanh – Sát cơ sở – Gỡ vướng mắc”, hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và giải quyết thủ tục hành chính.

Dịp này, Hội LHTN Việt Nam tỉnh triển khai Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại 100% cơ sở hội, đồng thời phát động phong trào “Yêu Tổ quốc bằng hành động số”, nhằm lan tỏa tinh thần yêu nước, khơi dậy khát vọng cống hiến và thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong thanh niên. Thông qua các hoạt động thiết thực, ngày hội tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Hà Tĩnh trong chuyển đổi số, phát huy tinh thần tình nguyện vì cộng đồng.