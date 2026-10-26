Đa dạng các hình thức tuyên truyền phòng chống ma túy

Các buổi tuyên truyền phòng, chống ma túy dành cho hội viên phụ nữ diễn ra gần gũi.

Công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy đã được lực lượng chuyên trách Công an tỉnh triển khai với nhiều hình thức đa dạng, hướng đến từng nhóm đối tượng, nhất là học sinh, sinh viên, công nhân và người lao động.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đã trực tiếp tổ chức 10 buổi tuyên truyền, thu hút hơn 3.700 lượt người tham gia. Các hoạt động được triển khai tại nhiều cơ sở giáo dục đại học như: Trường Đại học Nông lâm, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông; 2 cơ sở cai nghiện ma túy, cùng một số doanh nghiệp tại các khu công nghiệp Điềm Thụy, Sông Công II.

Điểm mới trong các hoạt động này là nội dung tuyên truyền được xây dựng phù hợp với đặc điểm từng nhóm đối tượng, chú trọng trao đổi hai chiều, đưa ra những tình huống kịch tiểu phẩm gần gũi với đời sống để người tham gia cùng nhận diện, phân tích và tìm cách xử lý.

Đại úy Lường Nhật Lệ, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết: Qua thực tế trực tiếp tham gia các buổi tuyên truyền, chúng tôi nhận thấy người dân ngày càng quan tâm, tích cực hưởng ứng và chủ động trao đổi, đặt câu hỏi về các vấn đề liên quan đến phòng, chống ma túy.

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ là tại buổi tuyên truyền dành cho hội viên phụ nữ phường Gia Sàng. Khi cán bộ Công an đưa ra tình huống giả định, một hội viên đã chủ động chia sẻ câu chuyện của chính gia đình mình và tham gia trao đổi cách xử lý.

Qua các buổi tuyên truyền, nhiều người đã hiểu rõ phòng, chống ma túy không chỉ là trách nhiệm của lực lượng Công an mà còn là trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi gia đình và toàn xã hội.

Một buổi tuyên truyền phòng, chống ma túy của Công an xã Phủ Thông tại Trường THPT Phủ Thông.

Cùng với hoạt động tuyên truyền trực tiếp, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp tổ chức các hoạt động mít tinh, giải chạy hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026.

Trên Fanpage “Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Thái Nguyên”, các tin, bài, hình ảnh và infographic tuyên truyền được đăng tải thường xuyên, giúp người dân tiếp cận kiến thức pháp luật, nhận diện thủ đoạn của tội phạm và trang bị kỹ năng tự bảo vệ.

Thực tế cho thấy, phòng, chống ma túy không thể chỉ trông chờ vào những đợt cao điểm đấu tranh, xử lý của lực lượng chức năng, mà cần bắt đầu từ nhận thức, trách nhiệm của mỗi người dân và sự quan tâm, giáo dục trong từng gia đình.

Khi kiến thức pháp luật được truyền tải bằng những hình thức gần gũi, dễ tiếp nhận, người dân sẽ có thêm kỹ năng tự bảo vệ, chủ động phát hiện và ngăn chặn nguy cơ ma túy xâm nhập cộng đồng.

Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, gần gũi, phù hợp với từng nhóm đối tượng và địa bàn; tăng cường xây dựng video tình huống, infographic và các sản phẩm truyền thông dễ nhớ, dễ chia sẻ.

Qua đó, từng bước đưa kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy đến gần hơn với người dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm phát huy sức mạnh của cả cộng đồng trong phát hiện, ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn ma túy.