Đã đảm bảo cung ứng đủ sách giáo khoa

Từ nay đến hết ngày 30/9, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục in và cung ứng khoảng 2 triệu 995 nghìn 949 bản sách, đáp ứng nhu cầu phát sinh của học sinh và thư viện các trường tại 34 tỉnh, thành phố.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu bảo đảm nguồn sách dự phòng trong trường hợp thiên tai, bão lũ và các tình huống phát sinh.

Đối với nhu cầu mua bổ sung, sách giáo khoa tập hai và các nhu cầu thực tế khác, học sinh và phụ huynh có thể mua trực tiếp hoặc trực tuyến tại các điểm cung ứng của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

P.V