Đã cứu được 4 ngư dân trên tàu cá bị chìm gần mỏ Sư Tử Trắng

Cụ thể, Đồn Biên phòng Mũi Né đã liên lạc được với thuyền trưởng tàu cá CT 00787 TS là anh Nguyễn Hải Đăng (sinh năm 1990, trú tại ấp Mỏ Ó, xã Trần Đề, TP Cần Thơ) và được cho biết cả 4 ngư dân trên tàu cá bị chìm đã được cứu vớt, đang đưa về cảng Trần Đề.

Tàu cá BTh 80712 TS bị chìm tại vùng biển gần mỏ Sư Tử Trắng.

Trước đó, tàu cá BTh 80712 TS gặp sự cố và bị chìm tại vùng biển gần mỏ Sư Tử Trắng. Thời điểm xảy ra vụ việc, trên tàu có 4 lao động.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Mũi Né đã phối hợp với các lực lượng liên quan khẩn trương xác minh tình hình, đồng thời thông báo cho các phương tiện đang hoạt động gần khu vực xảy ra sự cố chủ động hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn các thuyền viên.

Sau khi nắm được thông tin các ngư dân đã được cứu vớt, Đồn Biên phòng Mũi Né tiếp tục duy trì liên lạc với thuyền trưởng tàu cá CT 00787 TS để cập nhật tình hình sức khỏe, theo dõi hành trình đưa các ngư dân vào bờ. Đơn vị cũng cử cán bộ đến gia đình chủ tàu để nắm tình hình, thăm hỏi, động viên; đồng thời, thường xuyên liên hệ với gia đình các thuyền viên nhằm kịp thời thông báo những thông tin mới nhất về vụ việc.

Hiện, Đồn Biên phòng Mũi Né tiếp tục phối hợp với các lực lượng liên quan cập nhật tình hình và sẵn sàng triển khai các biện pháp hỗ trợ các ngư dân.