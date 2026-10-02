Đã có thông báo thời điểm đi nghĩa vụ quân sự 2027 tại Hà Nội, đối tượng nhập ngũ nên biết

Thời điểm gọi công dân đi nghĩa vụ quân sự 2027

Theo Điều 33 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định số lần, thời điểm gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân trong năm như sau:

Hằng năm, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân một lần vào tháng hai hoặc tháng ba; trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh thì được gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân lần thứ hai. Đối với địa phương có thảm họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm thì được điều chỉnh thời gian gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Theo đó, thời gian đi nghĩa vụ quân sự 2027 là vào tháng 2 hoặc tháng 3/2027. Thời gian, số lượng gọi công dân nhập ngũ 2027 sẽ thực hiện theo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 24/9/2026, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch 366/KH-UBND về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027.

Theo Kế hoạch 366/KH-UBND, địa điểm tổ chức Lễ giao, nhận quân tại 06 địa điểm. Bao gồm:

- Điểm giao, nhận quân số 1: Tại Sân Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã Đông Anh; gồm 18 xã, phường: Thư Lâm, Phúc Thịnh, Mê Linh, Yên Lãng, Tiến Thắng, Quang Minh, Sóc Sơn, Đa Phúc, Nội Bài, Trung Giã, Kim Anh, Bồ Đề, Việt Hưng, Thuận An, Phù Đổng, Đông Anh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh.

Giao UBND xã Đông Anh là trung tâm, chủ trì phối hợp với các xã, phường còn lại tổ chức Lễ giao, nhận quân.

- Điểm giao, nhận quân số 2: Sân Vận động phường Sơn Tây; gồm 22 xã, phường: Ba Vì, Suối Hai, Bất Bạt, Cổ Đô, Vật Lại, Minh Châu, Quảng Oai, Yên Bài, Tùng Thiện, Sơn Tây, Đoài Phương, Phúc Thọ, Phúc Lộc, Đan Phượng, Hát Môn, Liên Minh, Ô Diên, Thạch Thất, Hạ Bằng, Hòa Lạc, Yên Xuân, Xuân Mai.

Giao UBND phường Sơn Tây là trung tâm, chủ trì phối hợp với các xã, phường còn lại tổ chức Lễ giao nhận quân.

- Điểm giao, nhận quân số 3: Trung tâm Văn hóa thông tin & thể thao phường Ngọc Hà; gồm 23 phường: Ngọc Hà, Phú Thượng, Hồng Hà, Tây Hồ, Ba Đình, Giảng Võ, Ô Chợ Dừa, Láng, Đống Đa, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Kim Liên, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Tương Mai, Thanh Xuân, Khương Đình, Phương Liệt, Yên Hòa, Cầu Giấy, Nghĩa Đô.

Giao UBND phường Ngọc Hà là trung tâm, chủ trì phối hợp với các xã, phường còn lại tổ chức Lễ giao nhận quân.

- Điểm giao, nhận quân số 4: Quảng trường Sân vận động Mỹ Đình; gồm 20 phường: Phú Diễn, Thượng Cát, Đông Ngạc, Tây Tựu, Xuân Phương, Từ Liêm, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Xuân Đỉnh, Hoài Đức, Dương Hòa, Sơn Đồng, Quốc Oai, Kiều Phú, Hưng Đạo, An Khánh, Phú Cát, Tây Phương, Dương Nội, Yên Nghĩa;

Giao UBND phường Từ Liêm là trung tâm, chủ trì phối hợp với các phường còn lại tổ chức Lễ giao nhận quân.

- Điểm giao, nhận quân số 5: Sân vận động xã Thanh Trì; gồm 22 xã, phường: Thường Tín, Thượng Phúc, Chương Dương, Thanh Trì, Nam Phù, Ngọc Hồi, Đại Thanh, Thanh Liệt, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Vĩnh Hưng, Định Công, Hoàng Liệt, Yên Sở, Hồng Vân, Phú Xuyên, Chuyên Mỹ, Đại Xuyên, Phúc Lợi, Gia Lâm, Bát Tràng, Long Biên.

Giao UBND xã Thanh Trì là trung tâm, chủ trì phối hợp với các xã, phường còn lại tổ chức Lễ giao nhận quân.

- Điểm giao nhận quân số 6: Sân vận động xã Thanh Oai; gồm 21 xã, phường: Thanh Oai, Bình Minh, Tam Hưng, Dân Hòa, Phượng Dực, Trần Phú, Hòa Phú, Quảng Bị, Hà Đông, Kiến Hưng, Phú Lương, Vân Đình, Ứng Thiên, Hòa Xá, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Hồng Sơn, Phúc Sơn, Hương Sơn, Phú Nghĩa, Chương Mỹ.

Giao UBND xã Thanh Oai là trung tâm, chủ trì phối hợp với các xã, phường còn lại tổ chức Lễ giao nhận quân.

Theo quy định hằng năm, gọi công dân tham gia nghĩa vụ quân sự một lần vào tháng hai hoặc tháng ba. Ảnh minh họa: TL

Về thời gian Kế hoạch 366/KH-UBND nêu rõ:

- Rà soát, nắm nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ: Xong trước ngày 30/9/2026.

- Sơ tuyển sức khỏe tại các xã, phường: Xong trước ngày 10/11/2026.

- Khám sức khỏe cho công dân gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân: Từ ngày 20/11 đến ngày 10/12/2026.

- Chốt quân số với các đơn vị nhận quân: Xong trước ngày 10/01/2027.

- Quyết định gọi nhập ngũ đến tay công dân trước ngày 04/02/2027.

- Thời gian tổ chức Lễ giao, nhận quân: 08h00 ngày 21/02/2027 (tức ngày 16 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Quy định về độ tuổi, tiêu chuẩn tham gia nghĩa vụ quân sự

Theo Điều 4 Thông tư 36/VBHN-BQP tiêu chuẩn tuyển quân được quy định như sau:

1. Tuổi đời:

- Công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi;

- Công dân nam được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì tuyển chọn và gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

2. Tiêu chuẩn chính trị:

- Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam;

- Đối với các cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng. (*)

3. Tiêu chuẩn sức khỏe:

- Tuyển chọn những công dân đạt sức khỏe loại 1, loại 2 và loại 3 theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư số 105/2023/TT-BQP ngày 06 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng;

- Đối với các cơ quan, đơn vị, vị trí quy định tại (*) thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng;

- Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân mắc tật khúc xạ cận thị lớn hơn 1.5 diop trở lên, viễn thị các mức độ; chỉ số BMI nhỏ hơn 18.0 hoặc lớn hơn 29.9.

4. Tiêu chuẩn văn hóa:

- Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp. Những địa phương có khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7;

- Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.

Theo quy định tuyển quân, công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi được gọi tham gia nghĩa vụ quân sự. Ảnh minh họa: TL

Trường hợp nào được tạm hoãn và miễn gọi đi nghĩa vụ quân sự?

Điều 5 Thông tư 36/VBHN-BQP quy định về trường hợp tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ như sau:

Việc tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ trong thời bình thực hiện theo quy định tại Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015:

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

- Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

- Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu (sau đây gọi chung là cấp xã) xác nhận;

- Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

- Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

- Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

- Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

- Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

2. Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

- Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;

- Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;

- Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

- Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;

- Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

Công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 Điều này, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ.

Công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc được miễn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ.

Danh sách công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ phải được công khai trên cổng thông tin điện tử cấp xã và niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức và nơi sinh hoạt cộng đồng của thôn, xóm, tổ dân phố, khu dân cư, ấp, bản, làng, phum, sóc (sau đây gọi chung là thôn) trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký Quyết định.