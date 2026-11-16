Đã có tài liệu tập huấn giáo viên hỗ trợ học sinh trên không gian mạng

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, giáo viên có điều kiện đồng hành, giáo dục học sinh và nhận biết sớm những thay đổi bất thường khi các em gặp rủi ro.

Tuy nhiên, một số giáo viên còn lúng túng khi tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng thực hành, tiếp nhận chia sẻ về sự cố trực tuyến và phối hợp với gia đình, các lực lượng liên quan để xử lý vụ việc.

Tài liệu tập trung phát triển năng lực giáo viên trên bốn phương diện: Giáo dục học sinh kỹ năng tương tác an toàn; phát hiện sớm dấu hiệu gặp nguy cơ, sự cố; hỗ trợ ban đầu và xử lý đúng quy trình; phối hợp với cha mẹ học sinh và các lực lượng liên quan. Nội dung kế thừa tài liệu tập huấn, nghiên cứu trong nước và khuyến nghị quốc tế, phù hợp với thực tiễn nhà trường Việt Nam.

Tài liệu gồm 6 chuyên đề: Khung bảo vệ học sinh trên không gian mạng ở Việt Nam; nhận diện nguy cơ phổ biến; giáo dục kỹ năng tương tác an toàn; phát hiện, hỗ trợ và xử lý ban đầu khi học sinh gặp sự cố; phối hợp với cha mẹ học sinh và các lực lượng liên quan; ví dụ minh họa và thực hành thiết kế hoạt động giáo dục.

Thông qua tài liệu, giáo viên có thêm căn cứ tổ chức hoạt động giáo dục, chủ động tiếp nhận và hỗ trợ học sinh khi phát sinh vấn đề trên mạng; góp phần tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các lực lượng liên quan.