Đã có nhà đầu tư chi 3.525 tỷ đồng xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng tại Khu thương mại tự do Đà Nẵng

Bản đồ 7 vị trí thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng. Ảnh Ngô Anh Văn chụp từ bản đồ Khu TMTD ĐN.

Theo Quyết định số 5202/QĐ-UBND ngày 12/11/2026, dự án này có tổng vốn đầu tư 3.525 tỷ đồng, tương đương khoảng 132,894 triệu USD. Trong cơ cấu nguồn vốn, VSIP dự kiến góp 705 tỷ đồng, tương ứng 20% tổng mức đầu tư. Phần còn lại là 2.820 tỷ đồng, chiếm 80%, được huy động từ các tổ chức tín dụng và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Dự án tập trung đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng tại vị trí số 7 thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng. Thời hạn hoạt động của dự án là 70 năm, tính từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định cho thuê đất.

Theo kế hoạch, dự án được triển khai qua nhiều giai đoạn, từ hoàn thiện thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng đến xây dựng hạ tầng và đưa công trình vào khai thác. Trong đó, giai đoạn chuẩn bị đầu tư và thực hiện các thủ tục theo quy định dự kiến kéo dài từ quý 4/2026 đến quý 4/2027. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng sạch thực hiện từ quý 1/2027 đến quý 3/2029.

Giai đoạn xây dựng cơ bản, phát triển hạ tầng và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác, vận hành dự kiến từ quý 4/2027 đến quý 1/2032. Hoạt động kinh doanh, tiếp thị và thu hút đầu tư dự kiến bắt đầu từ quý 4/2028.

Nhà đầu tư có trách nhiệm giải ngân toàn bộ vốn đầu tư của dự án trong thời hạn 5 năm kể từ ngày được bàn giao đất, đất có mặt nước trên thực địa; đồng thời thực hiện các nghĩa vụ khác của nhà đầu tư chiến lược theo quy định.

Trước đó, ngày 19/10/2026, UBND TP. Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 4785/QĐ-UBND, chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng tại vị trí số 7 thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng. Khu chức năng này nằm trên địa bàn xã Hòa Vang rộng 276 được định hướng phát triển thành khu sản xuất, logistics, công nghệ số, công nghệ thông tin và các hoạt động phù hợp với quy hoạch Khu thương mại tự do Đà Nẵng.