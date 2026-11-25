Bài toán tô màu bản đồ đã có lời giải mới. Ảnh: Pexels.

"Bất kỳ bản đồ nào cũng có thể được tô bằng tối đa 4 màu sao cho hai vùng liền kề không trùng màu?".

Đây là câu hỏi được đặt ra từ năm 1852, trở thành một trong những bài toán nổi tiếng nhất của toán học và khiến các nhà nghiên cứu trên khắp thế giới theo đuổi suốt 174 năm.

Bài toán bắt nguồn từ quan sát của nhà toán học người Anh Francis Guthrie. Khi tô bản đồ các hạt của nước Anh, ông nhận thấy chỉ cần 4 màu là có thể phân biệt các vùng lãnh thổ, miễn là những khu vực có chung đường biên không sử dụng cùng màu. Từ đó, Guthrie đặt ra giả thuyết rằng quy tắc này có thể đúng với mọi bản đồ, bất kể hình dạng hay số lượng vùng.

Bài toán khiến hàng nghìn nhà toán học ám ảnh

Thách thức lớn nhất không nằm ở việc tìm một bản đồ cụ thể có thể tô bằng 4 màu, mà là chứng minh điều đó luôn đúng với mọi bản đồ. Giả thuyết nhanh chóng trở thành bài toán được giới toán học quan tâm rộng rãi.

Chứng minh đầu tiên được đưa ra năm 1879, nhưng chỉ 11 năm sau, người ta phát hiện một sai sót. Phải đến năm 1976, các nhà toán học mới tìm được chứng minh hoàn chỉnh cho bài toán bốn màu, xác lập định lý bốn màu.

Tuy nhiên, chứng minh này gây tranh cãi do phụ thuộc nhiều vào tính toán bằng máy tính. Điều đó khiến một số nhà toán học gặp khó khăn trong việc kiểm chứng toàn bộ quá trình. Năm 1997, một chứng minh mới, dễ tiếp cận hơn được công bố. Phương pháp này cũng có thể tìm ra cách tô màu bản đồ bằng 4 màu, nhưng tốc độ xử lý chậm khi áp dụng với những bản đồ lớn.

Giờ đây, một nhóm các nhà toán học quốc tế, gồm hai giáo sư đến từ Đại học Copenhagen và Đại học Kỹ thuật Đan Mạch, đã tìm ra thuật toán tối ưu để tô màu bất kỳ bản đồ nào bằng 4 màu. Đây được xem là bước đột phá lớn đầu tiên trong lĩnh vực này sau 30 năm.

Ông Mikkel Thorup, giáo sư khoa Khoa học Máy tính, Đại học Copenhagen (Đan Mạch), cho biết các chứng minh trước đây chủ yếu xác nhận khả năng tô bản đồ bằng 4 màu, nhưng chưa thực sự hiệu quả trong việc xác định màu sắc cho từng vùng cụ thể. Thuật toán mới giúp quá trình này diễn ra nhanh hơn đáng kể.

Phần đầu tiên của nghiên cứu được trình bày tại FOCS'26, một trong những hội nghị hàng đầu thế giới về khoa học máy tính lý thuyết và nhận giải thưởng Bài báo xuất sắc. Công trình cũng được đăng trên máy chủ lưu trữ bản thảo khoa học arXiv.

Nhóm nghiên cứu tìm ra lời giải mới cho bài toán 174 năm. Ảnh: Phys.org.

Lời giải mới cho bài toán cũ

Nhóm nghiên cứu Đan Mạch đã dành khoảng 10 năm tìm lời giải cho bài toán bốn màu. Giáo sư Thorup gọi quá trình này là “căn bệnh bốn màu” nhằm ám chỉ sự ám ảnh của các nhà toán học với một câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng khó giải quyết triệt để.

Theo vị giáo sư, nhiều nhà toán học tin rằng phải có một chứng minh đơn giản cho một mệnh đề đơn giản như bài toán bốn màu. Không ít người dành hàng tháng trời tìm kiếm lời giải nhưng cuối cùng vẫn không thành công. Sự hấp dẫn của bài toán nằm ở việc nó thách thức trí tuệ con người và có thể mở ra hướng giải quyết cho những vấn đề toán học khác.

Điểm đột phá của thuật toán mới nằm ở cách các nhà nghiên cứu tìm ra những vị trí có thể bắt đầu tô màu trên bản đồ. Thay vì xử lý toàn bộ bản đồ cùng lúc, họ phát hiện nhiều nhóm khu vực có cấu trúc đặc biệt, có thể được sử dụng làm điểm khởi đầu để tìm cách phân bổ 4 màu.

Trước đây, các nhà toán học thường chỉ tìm được một số ít điểm khởi đầu như vậy. Nghiên cứu mới cho thấy những điểm này xuất hiện nhiều hơn đáng kể so với suy nghĩ trước đó. Nhờ có nhiều vị trí để bắt đầu, thuật toán không còn phải phụ thuộc vào một điểm duy nhất mà có thể xử lý bản đồ từ nhiều hướng, giúp quá trình tô màu diễn ra nhanh hơn.

Các nhà nghiên cứu ví những cấu trúc này như điểm tựa để bắt đầu tô màu bản đồ. Phát hiện ra càng nhiều điểm tựa đồng nghĩa với việc có thêm cách tiếp cận bài toán, từ đó giảm bớt khối lượng tính toán cần thực hiện.

Sự cải thiện này thể hiện rõ khi xử lý những bản đồ có số lượng vùng lớn. Với thuật toán mới, nếu số vùng trên bản đồ tăng gấp 10 lần, thời gian tính toán chỉ tăng khoảng 10 lần. Trong khi đó, phương pháp trước đây có thể khiến thời gian xử lý tăng khoảng 100 lần. Nhờ vậy, thuật toán mới có thể tô màu những bản đồ lớn nhanh hơn đáng kể.

Ý nghĩa của nghiên cứu không chỉ nằm ở việc giải quyết hiệu quả hơn bài toán bốn màu cổ điển. Những hiểu biết mới về cấu trúc đồ thị có thể được áp dụng để nghiên cứu các loại đồ thị và bề mặt phức tạp hơn, mở ra hướng tiếp cận mới cho nhiều vấn đề toán học.