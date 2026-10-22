Đã có kịch bản ứng phó El Niño mạnh nhất lịch sử
Trước dự báo về khả năng xảy ra El Niño rất mạnh, các cơ quan quản lý đã xây dựng các phương án và kịch bản ứng phó cụ thể với nguy cơ ảnh hưởng từ hiện tượng El Niño cường độ mạnh đến rất mạnh trong giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027 để các ngành, các cấp chủ động ứng phó. Các kịch bản đã đưa ra dự báo các mức tác động từ rủi ro cao đến rủi ro rất cao cũng như cảnh báo diện tích bị tác động.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/da-co-kich-ban-ung-pho-el-ni-o-manh-nhat-lich-su/7452.html