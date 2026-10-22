Đã có kịch bản ứng phó El Niño mạnh nhất lịch sử

Ngày 22/10, Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc cho biết, trong 9 tháng đầu năm nay, nước này ghi nhận thiệt hại trực tiếp do thiên tai lên tới 199,36 tỷ Nhân dân tệ (29,9 tỷ USD), chủ yếu do hậu quả của các cơn bão mạnh, lũ lụt và sạt lở đất. Con số này giảm 8% so với mức 217,65 tỷ Nhân dân tệ cùng kỳ năm 2025.