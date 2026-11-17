Hình ảnh thịt lợn có dấu hiệu bất thường do phụ huynh ghi nhận. Ảnh: Cắt từ clip.

Theo UBND phường Phương Liệt (Hà Nội), ngay sau khi có phản ánh, đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm của phường đã lấy 150 gram mẫu thịt gửi Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia để kiểm nghiệm chuyên sâu.

Ngày 16/11, UBND phường nhận được phiếu kết quả kiểm nghiệm. Theo đó, mẫu thử không phát hiện các chất Clenbuterol, Ractopamine và Salbutamol.

Trong chăn nuôi, các chất này có thể bị lạm dụng nhằm tăng tỷ lệ nạc, giảm mỡ ở vật nuôi. Việc tồn dư các chất này trong thực phẩm có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt là hệ tim mạch.

Trong thời gian chờ kết quả kiểm nghiệm, từ ngày 6/11, trường Mầm non Phương Liệt đã thay thế nhà cung cấp thực phẩm.

Chính quyền địa phương cho biết thời gian tới, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, gắn liền với trách nhiệm của nhà trường trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.

Bên cạnh đó, Phòng Văn hóa - Xã hội phường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra định kỳ và đột xuất việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục, cũng như các đơn vị cung cấp nguyên liệu thực phẩm, suất ăn sẵn.

Công tác kiểm soát sẽ tập trung toàn diện vào toàn bộ quy trình cung ứng, giao nhận, truy xuất nguồn gốc, điều kiện bảo quản, sơ chế, chế biến và tổ chức bữa ăn bán trú, đồng thời kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm và xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Trước đó, sáng 4/11, nhiều phụ huynh tại trường Mầm non Phương Liệt phản ánh trong quá trình giám sát việc giao nhận thực phẩm tại trường, họ phát hiện một số miếng thịt lợn có biểu hiện bất thường. Khi dùng tay ấn mạnh, thịt có cảm giác bở, nát, không giữ được độ săn chắc của thịt tươi.

UBND phường Phương Liệt cho biết kết quả kiểm tra nhanh chỉ tiêu sulfite trên 2 mẫu thịt lợn (do Trạm Y tế/thành viên đoàn kiểm tra phường) đều cho kết quả âm tính.

Công ty Ngôi Sao Xanh ký hợp đồng mua bán với Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam - chi nhánh NM3 tại Hà Nội. Thịt lợn cấp cho nhà trường có nguồn hàng từ đơn vị C.P., được Công ty Ngôi Sao Xanh sơ chế, đóng gói và phân phối.

Theo lý giải của C.P., thịt lợn được giết mổ theo dây chuyền công nghiệp có một tỉ lệ nhỏ thịt lợn PSE (Pale, Soft, Exudative) có đặc tính màu nhạt (tái), mềm, rỉ dịch.

Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này là do con lợn bị stress (căng thẳng) trước khi giết mổ, khiến phản ứng phân giải glycogen tạo acid lactic diễn ra mạnh mẽ trên thân thịt sau khi giết mổ, pH sản phẩm giảm xuống thấp khiến bề mặt thịt ướt, protein bị biến tính làm cho thịt mềm, dễ bị rỉ dịch.

Ngoài ra, lợn sau khi giết mổ có thân nhiệt cao (khoảng 39 độ), các phần thịt như mông, vai có khả năng thoát nhiệt kém, nếu không pha lóc và làm lạnh nhanh, phần thịt nạc ở các vị trí này có thể bị tái do nhiệt độ cao, khiến thịt có màu tái, mềm.