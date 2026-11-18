Trong số này có 8 đoàn cấp Bộ trưởng, 3 đoàn cấp Tổng Tham mưu trưởng, 10 đoàn cấp Thứ trưởng và 40 đoàn cấp cao khác được ủy quyền.

Cũng trong dịp này, về phía Mỹ khẳng định cử 3 tàu thăm cảng Hải Phòng từ ngày 8 đến 12/12/2026. Cục Đối ngoại đã xây dựng dự thảo kịch bản chi tiết đón, tiếp khách quốc tế dự Lễ khai mạc, tiệc chiêu đãi chào mừng, đồng thời đang hoàn thiện kế hoạch lễ tân tổng thể và các hoạt động đối ngoại dịp triển lãm.

Đại tá Mai Quốc Trưởng, Phó Tham mưu trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tham dự hội nghị của Ban Tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, ngày 11/11/2026. Ảnh: Viết Tôn

Cũng theo Đại tá Mai Quốc Trưởng, Phó Tham mưu trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, đến ngày 9/11/2026, có 255 đầu mối công ty từ 37 quốc gia đăng ký tham gia trưng bày với diện tích trong nhà 8.437 m², tương đương 703 gian hàng tiêu chuẩn, vượt 1,75 lần so với mục tiêu đề án; dự kiến có 17 gian hàng quốc gia. Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng (GAET) đã tư vấn dịch vụ hàng hóa cho gần 50 đối tác và dự kiến tiếp nhận hàng hóa của đối tác từ ngày 25/11/2026.

Về huy động nguồn lực, đến nay có 49 đơn vị, doanh nghiệp cam kết ủng hộ tham gia triển lãm với tổng giá trị 122,82 tỷ đồng, gồm 104,62 tỷ đồng tiền mặt và 18,2 tỷ đồng hiện vật. Tổng công ty GAET đã tiếp nhận 23,9 tỷ đồng, đang tiếp tục làm việc với các đơn vị, doanh nghiệp để cụ thể hóa và triển khai thực hiện.

Hiện nay các tiểu ban, cơ quan, đơn vị bám sát kế hoạch, kết luận của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu triển khai các nhiệm vụ cụ thể. Cơ quan Thường trực cũng chỉ đạo Nhà máy Z121 xây dựng phương án bắn pháo hoa tầm cao chào mừng Triển lãm...

Về trưng bày sản phẩm, Cục Khoa học Quân sự phối hợp triển khai chuẩn bị trưng bày vũ khí, trang bị kỹ thuật theo kế hoạch đã được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt. Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng chỉ đạo chế tạo, tân trang sản phẩm, hoàn thiện catalog, phần mềm tra cứu thông tin sản phẩm; Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội chuẩn bị gian trưng bày, sản phẩm, catalog. Đối với không gian giới thiệu sản phẩm kinh tế, quốc phòng và văn hóa 3 miền, các gian đã được định vị tại thực địa, đang thi công và đã tổng hợp danh mục sản phẩm kinh tế quốc phòng của khối Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cùng sản phẩm của Bộ Quốc phòng Lào; Bộ Khoa học Công nghệ tiếp tục trao đổi thống nhất với Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương.

Việt Nam định hướng chiến lược phát triển nền công nghiệp quốc phòng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại và hội nhập quốc tế. Ảnh: Viết Tôn

Theo Đại tá Mai Quốc Trưởng, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã thành lập Tổ điều hành hiện trường, tổ chức tập huấn, yêu cầu nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn giám sát tăng cường bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động trên công trường.

Đến nay, các đơn vị đã hoàn thành cải tạo các nhà chứa máy bay hiện hữu; lắp đặt hệ thống cấp nước, nước thải, chiếu sáng, hệ thống tủ điện khu trưng bày, đường đi bộ; tập kết cột cờ tại công trường. Công tác thi công đang tập trung hoàn thiện nhà chờ đón khách VIP, khu vệ sinh VIP, san gạt, lu lèn khu vực đỗ xe, khu trải nghiệm, lắp đặt hệ thống điện tại vị trí đường băng, tiếp tục hoàn thiện khu trưng bày công nghiệp quốc phòng và khu giới thiệu sản phẩm kinh tế quốc phòng, văn hóa 3 miền...