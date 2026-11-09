Đã có hơn 1.000 bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 9/11, theo thông tin từ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Tp.HCM, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 620 m³ đất, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực này. Để bảo đảm tiến độ, Bộ Tư lệnh Tp.HCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Lực lượng tìm kiếm tại khu vực B. (Ảnh: Bộ Tư lệnh Tp)

Riêng trong ngày 9/11, lực lượng chức năng phát hiện, quy tập thêm 6 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 2 bộ kèm di vật.

Theo thống kê, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt.

Ở đợt 1, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Tại đợt 2, bắt đầu từ ngày 15/10/2026, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Tính đến hết ngày 9/11, đợt này đã phát hiện, quy tập được 274 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 64 bộ kèm di vật.

Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 9/11/2026, tổng số hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng đã lên 1.005 bộ, trong đó 371 bộ có di vật đi kèm.

Đáng chú ý, trong tổng số này, có 972 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể. Các vị trí mộ tập thể gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Hiện công tác tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng vẫn đang được tiếp tục triển khai. Các lực lượng tập trung mở rộng phạm vi tìm kiếm, với tinh thần trách nhiệm cao, nhằm đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và sự mong mỏi của nhân dân.

Bộ Tư lệnh Tp.HCM cho biết dự kiến hoàn thành tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2 tại Khu B và phía sau Nhà Truyền thống, Công viên Lê Thị Riêng trong tháng 11. Sau đó, thành phố sẽ tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ trang trọng, chu đáo.

Sau khi hoàn thành tìm kiếm giai đoạn 2, thành phố sẽ tiếp tục tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ trang trọng, chu đáo.

Lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN khi phát hiện hài cốt. Công tác khai quật được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu, bảo đảm thận trọng, đúng quy trình và an toàn. Bộ Tư lệnh Tp.HCM chủ trì triển khai, phối hợp với các trường thuộc Đại học Quốc gia Tp.HCM sử dụng thiết bị chuyên dụng để khảo sát.

Mỹ Hậu