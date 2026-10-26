Đã có 537 doanh nghiệp báo cáo lợi nhuận quý 3/2026, nhóm chứng khoán giảm mạnh 50%

Tính đến ngày 26/10/2026, đã có 537/1.519 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết, đại diện 25,6% vốn hóa toàn thị trường, công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý III/2026, tăng thêm 72 doanh nghiệp so với lần cập nhật ngày 23/10.

LỢI NHUẬN NHÓM CHỨNG KHOÁN GIẢM MẠNH 50%

Lợi nhuận sau thuế của nhóm doanh nghiệp đã công bố tăng 31,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó nhóm phi tài chính tăng 71,5%, tiếp tục vượt xa nhóm tài chính (+6,9%).

Ở nhóm tài chính, tăng trưởng lợi nhuận hiện vẫn chịu ảnh hưởng bởi nhóm chứng khoán, với mức giảm 50% so với cùng kỳ, trong bối cảnh các ngân hàng niêm yết lớn chưa công bố kết quả kinh doanh quý III.

Bức tranh kết quả kinh doanh ngày càng cho thấy sự khác biệt theo mô hình kinh doanh giữa các công ty chứng khoán. Mức suy giảm tập trung ở những công ty có tỷ trọng lớn danh mục tự doanh cổ phiếu niêm yết, trong khi các công ty thiên về cho vay, môi giới hoặc đầu tư trái phiếu ghi nhận kết quả ổn định hơn.

Điển hình, TCX vẫn duy trì tăng trưởng lợi nhuận sau thuế, trong khi VIX chịu tác động lớn khi hoạt động tự doanh chuyển từ lãi cao trong cùng kỳ năm trước sang thua lỗ trong quý III. Điều này cho thấy, trong bối cảnh thị trường điều chỉnh, cơ cấu nguồn thu trở thành yếu tố tạo ra sự phân hóa rõ rệt về lợi nhuận giữa các công ty chứng khoán, thay vì chỉ phụ thuộc vào quy mô hoạt động.

Ở nhóm phi tài chính, điểm mới đáng chú ý trong ngành thực phẩm và đồ uống là kết quả kinh doanh của QNS. Doanh thu và lợi nhuận sau thuế quý III của doanh nghiệp tăng lần lượt 14,5% và 18% so với cùng kỳ, trong khi biên lợi nhuận gộp mở rộng lên 35,3%, từ mức 32,4% cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ mảng sữa đậu nành, trong khi mảng đường vẫn tương đối yếu.

Đối với nhóm xây dựng và vật liệu, có 82/298 doanh nghiệp đã công bố kết quả, đại diện 21,0% vốn hóa ngành, ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng 48,5% so với cùng kỳ. Bên cạnh các doanh nghiệp đã được đề cập trong lần cập nhật trước, VGC là trường hợp đáng chú ý với lợi nhuận sau thuế quý III đạt khoảng 366 tỷ đồng, gấp hơn năm lần cùng kỳ.

Kết quả này được hỗ trợ bởi các hoạt động kinh doanh chính gồm vật liệu xây dựng và bất động sản khu công nghiệp. Trong khi đó, mảng gương kính chuyển từ thua lỗ sang có lãi, góp phần giúp biên lợi nhuận gộp cải thiện đáng kể.

Diễn biến này cho thấy tăng trưởng trong nhóm xây dựng và vật liệu đang xuất hiện ở nhiều doanh nghiệp có khả năng cải thiện hiệu quả hoạt động, thay vì chỉ dựa vào nền so sánh thấp.

Ở chiều ngược lại, ngành dược phẩm ghi nhận lợi nhuận suy giảm đáng chú ý, chủ yếu do DHG. Lợi nhuận sau thuế quý III của doanh nghiệp giảm 53,0% so với cùng kỳ, xuống còn khoảng 98,5 tỷ đồng, mức thấp nhất theo quý kể từ quý I/2011.

Kết quả kinh doanh chịu áp lực từ chi phí bán hàng và quản lý gia tăng, trong khi chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tăng mạnh do tác động của thuế tối thiểu toàn cầu, khiến mức giảm lợi nhuận sau thuế sâu hơn so với mức giảm lợi nhuận trước thuế.

CỔ PHIẾU CHỨNG KHOÁN ĐỊNH GIÁ CÒN CAO

Nhận định riêng về nhóm chứng khoán mới đây, ông Phan Tấn Nhật, Chuyên gia chiến lược cao cấp của Chứng khoán SHS cho rằng tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay ký quỹ trên toàn thị trường đang chậm lại so với quý II/2026. Tỷ lệ dư nợ cho vay ký quỹ trên vốn hóa thị trường hiện ở mức khá cao, khoảng 4,5%. Nếu muốn tiếp tục mở rộng dư nợ, các công ty chứng khoán sẽ phải tăng vốn, trong khi hiệu quả sử dụng vốn có thể không còn như trước.

Với tốc độ tăng trưởng hiện tại, dư nợ cho vay ký quỹ có thể đi ngang trong những quý tới. Trong quý III, phần lớn tăng trưởng lợi nhuận của các công ty chứng khoán đến từ hoạt động cho vay ký quỹ. Vì vậy, khả năng lợi nhuận đi ngang trong quý tiếp theo là yếu tố nhà đầu tư cần lưu ý khi định giá triển vọng ngành.

Xét về định giá, HCM hiện có hệ số giá trên lợi nhuận (P/E) ở mức 28 lần, chỉ số thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) được đề cập ở mức 0,99 và 0,86, trong khi hệ số giá trên giá trị sổ sách (P/B) là 2,27 lần. So với mặt bằng chung, mức định giá này chưa thực sự hấp dẫn. Toàn ngành chứng khoán có P/E khoảng 15 lần, cao hơn mức trung bình thị trường khoảng 12 lần.

Do đó, xét trên các yếu tố cơ bản, nhóm chứng khoán chưa có nhiều lợi thế về định giá. Nếu tham gia đầu tư, nhà đầu tư nên hạn chế kỳ vọng vào khả năng tăng giá đột biến, đồng thời ưu tiên giải ngân tại vùng giá chiết khấu sâu, nơi biên độ rủi ro thấp hơn.

Về diễn biến ngắn hạn, HCM là một trong những cổ phiếu có xu hướng giá tương đối mạnh trong nhóm chứng khoán. Cổ phiếu này đã vượt xu hướng giảm hình thành từ đầu tháng 9 và hiện kiểm định lại vùng hỗ trợ quanh 23.700 đồng, tương ứng với đường trung bình giá 20 phiên.

Trong kịch bản tích cực, HCM có thể tích lũy tại vùng giá hiện tại trong một vài phiên trước khi hướng lên vùng 25.000–26.000 đồng. Tuy nhiên, đây vẫn là khả năng phục hồi trong biên độ ngắn hạn, chưa đủ cơ sở để kỳ vọng vào một xu hướng tăng trung hạn rõ ràng. Theo đánh giá trong bản phân tích, sớm nhất phải đến cuối tháng 11 mới có thể hình thành xu hướng tăng mới ở khung trung hạn.

Vì vậy, với HCM nói riêng và nhóm chứng khoán nói chung, nhà đầu tư cần cân nhắc đồng thời các yếu tố cơ bản, định giá và xu hướng giá. Trong bối cảnh định giá chưa hấp dẫn, kết quả kinh doanh còn chịu áp lực và triển vọng tăng trưởng chưa rõ nét, chiến lược phù hợp hơn là ưu tiên tích lũy ngắn hạn tại vùng giá thấp, thay vì mua đuổi khi giá tăng cao.