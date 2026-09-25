Đã có 33/34 tỉnh, thành phố tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2026-2031, chỉ còn tỉnh Khánh Hòa
Đến ngày 25-9-2026, cả nước đã có 33/34 tỉnh, thành phố tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2026-2031. Hiện còn 1 đơn vị duy nhất là tỉnh Khánh Hòa chưa có ngày tổ chức Đại hội.
Trong tiến trình Đại hội Phật giáo cấp tỉnh, thành phố nhiệm kỳ này, TP.HCM là đơn vị đầu tiên tổ chức Đại hội, diễn ra trong hai ngày 4 và 5-4-2026 tại Việt Nam Quốc Tự và được Trung ương Giáo hội chọn làm “đại hội điểm” sau việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh.
Từ Đại hội TP.HCM đầu tháng 4 đến Đại hội Phật giáo tỉnh Lâm Đồng ngày 21, 22-9, trong gần 6 tháng, 33 Ban Trị sự tỉnh, thành phố lần lượt hoàn tất việc tổng kết nhiệm kỳ, suy cử nhân sự và xác lập chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2026-2031.
Qua thống kê nhân sự các Ban Trị sự đã tổ chức Đại hội của PV Báo Giác Ngộ, Hòa thượng Thạch Sok Xane, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, sinh năm 1950, là vị có tuổi đời cao nhất đang đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Trị sự nhiệm kỳ 2026-2031.
Kế đến là Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị, sinh năm 1952; Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng, sinh năm 1953; Hòa thượng Thích Gia Quang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang, sinh năm 1954; Hòa thượng Đào Như, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ, sinh năm 1955.
Ở chiều ngược lại, Thượng tọa Thích Tâm Chính, sinh năm 1980, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, hiện là vị đứng đầu Ban Trị sự có tuổi đời trẻ nhất trong 33 tỉnh, thành phố đã tổ chức Đại hội.
Hai vị Trưởng ban cùng sinh năm 1979 là Đại đức Thích Thanh Quang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên và Đại đức Thích Minh Đức, tân Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sơn La.
Một trường hợp đặc biệt trong nhiệm kỳ này là Hòa thượng Thích Phước Minh, được Đại hội Phật giáo TP.Đà Nẵng suy cử Trưởng ban Trị sự ngày 13-4 nhưng viên tịch ngày 11-5, chỉ 28 ngày sau khi nhận nhiệm vụ. Đến thời điểm hiện nay, vị trí Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng vẫn đang khuyết.
Như vậy, sau khi 33/34 tỉnh, thành phố hoàn tất Đại hội, Khánh Hòa là đơn vị còn lại trong tiến trình tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 trước thời hạn 30-9 theo kế hoạch của Trung ương Giáo hội.
Chân dung 18 chư tôn đức được suy cử Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031, khu vực phía Bắc:
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Chân dung 15/16 chư tôn đức được suy cử Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031, khu vực phía Nam:
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Được biết, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ tổ chức từ ngày 5 đến ngày 7-11-2026 ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM với chủ đề: “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả” và có 1.645 đại biểu chính thức tham dự.
Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/da-co-3334-tinh-thanh-pho-to-chuc-dai-hoi-dai-bieu-phat-giao-nhiem-ky-2026-2031-chi-con-tinh-khanh-hoa-post81104.html