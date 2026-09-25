Đã có 33/34 tỉnh, thành phố tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2026-2031, chỉ còn tỉnh Khánh Hòa

Trong tiến trình Đại hội Phật giáo cấp tỉnh, thành phố nhiệm kỳ này, TP.HCM là đơn vị đầu tiên tổ chức Đại hội, diễn ra trong hai ngày 4 và 5-4-2026 tại Việt Nam Quốc Tự và được Trung ương Giáo hội chọn làm “đại hội điểm” sau việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Từ Đại hội TP.HCM đầu tháng 4 đến Đại hội Phật giáo tỉnh Lâm Đồng ngày 21, 22-9, trong gần 6 tháng, 33 Ban Trị sự tỉnh, thành phố lần lượt hoàn tất việc tổng kết nhiệm kỳ, suy cử nhân sự và xác lập chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2026-2031.

Qua thống kê nhân sự các Ban Trị sự đã tổ chức Đại hội của PV Báo Giác Ngộ, Hòa thượng Thạch Sok Xane, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, sinh năm 1950, là vị có tuổi đời cao nhất đang đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Trị sự nhiệm kỳ 2026-2031.

Hòa thượng Thạch Sok Xane, sinh năm 1950, là vị giáo phẩm được tái suy cử Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long do đặc thù của Phật giáo tại nơi có đông cộng đồng Phật giáo Nam tông Khmer

Kế đến là Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị, sinh năm 1952; Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng, sinh năm 1953; Hòa thượng Thích Gia Quang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang, sinh năm 1954; Hòa thượng Đào Như, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ, sinh năm 1955.

Ở chiều ngược lại, Thượng tọa Thích Tâm Chính, sinh năm 1980, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, hiện là vị đứng đầu Ban Trị sự có tuổi đời trẻ nhất trong 33 tỉnh, thành phố đã tổ chức Đại hội.

Thượng tọa Thích Tâm Chính, sinh năm 1980, tân Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa - vị Trưởng ban trẻ nhất tính đến thời điểm hiện tại

Hai vị Trưởng ban cùng sinh năm 1979 là Đại đức Thích Thanh Quang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên và Đại đức Thích Minh Đức, tân Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sơn La.

Một trường hợp đặc biệt trong nhiệm kỳ này là Hòa thượng Thích Phước Minh, được Đại hội Phật giáo TP.Đà Nẵng suy cử Trưởng ban Trị sự ngày 13-4 nhưng viên tịch ngày 11-5, chỉ 28 ngày sau khi nhận nhiệm vụ. Đến thời điểm hiện nay, vị trí Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng vẫn đang khuyết.

Như vậy, sau khi 33/34 tỉnh, thành phố hoàn tất Đại hội, Khánh Hòa là đơn vị còn lại trong tiến trình tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 trước thời hạn 30-9 theo kế hoạch của Trung ương Giáo hội.

Chân dung 18 chư tôn đức được suy cử Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031, khu vực phía Bắc:

Hòa thượng Thích Quảng Hà, tái nhiệm

Thượng tọa Thích Quảng Truyền, tái nhiệm

Thượng tọa Thích Đức Thiện, tái nhiệm

Thượng tọa Thích Tâm Chính, kế nhiệm Thượng tọa Thích Tâm Định

Hòa thượng Thích Quảng Tùng, tái nhiệm

Hòa thượng Thích Thọ Lạc, kế nhiệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu

Thượng tọa Thích Nguyên Thành, tái nhiệm

Hòa thượng Thích Gia Quang, tái nhiệm

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, tái nhiệm

Đại đức Thích Thanh Quang, kế nhiệm Hòa thượng Thích Thanh Hiện

...

Hòa thượng Thích Thanh Huân, kế nhiệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu

Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ, kế nhiệm Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm

Hòa thượng Thích Thanh Phụng, tái nhiệm

Thượng tọa Thích Thanh Đường, kế nhiệm Hòa thượng Thích Gia Quang

Thượng tọa Thích Minh Nghiêm, tái nhiệm

Đại đức Thích Minh Đức, kế nhiệm Hòa thượng Thích Thanh Quyết

Hòa thượng Thích Thanh Quyết, tái nhiệm

Hòa thượng Thích Thanh Điện, tái nhiệm

Chân dung 15/16 chư tôn đức được suy cử Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031, khu vực phía Nam:

Hòa thượng Thích Lệ Trang, tái nhiệm

Thượng tọa Thích Huệ Khai, tái nhiệm

Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, tái nhiệm

Hòa thượng Thích Phước Minh, kế nhiệm Hòa thượng Thích Từ Nghiêm, đã viên tịch do bệnh duyên trong thời gian chưa tròn một tháng kể từ khi được suy cử Trưởng ban Trị sự nhiệm kỳ 2026-2031

Hòa thượng Đào Như, tái nhiệm

Thượng tọa Thích Quảng Tâm, tái nhiệm

Thượng tọa Thích Tâm Mãn, tái nhiệm

Thượng tọa Thích Nhuận Bảo, tái nhiệm

Hòa thượng Thạch Sok Xane, tái nhiệm

Hòa thượng Thích Thiện Thống, tái nhiệm

...

Thượng tọa Thích Giác Nghi, kế nhiệm Hòa thượng Thạch Hà

Thượng tọa Thích Nguyên Minh, tái nhiệm

Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp, tái nhiệm

Hòa thượng Thích Huệ Phước, kế nhiệm Hòa thượng Thích Khế Chơn

Hòa thượng Thích Minh Nhật, tái nhiệm

Được biết, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ tổ chức từ ngày 5 đến ngày 7-11-2026 ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM với chủ đề: “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả” và có 1.645 đại biểu chính thức tham dự.