Đã có 20/21 dự án APEC Phú Quốc bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư tổ chức thi công

Sáng 15/10, thông tin từ UBND tỉnh An Giang cho biết, đến thời điểm hiện tại đã bàn giao mặt bằng của 20 trong tổng số 21 dự án APEC tại đặc khu Phú Quốc cho nhà đầu tư và đơn vị thi công để tổ chức thi công, đảm bảo tiến độ hoàn thành phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

UBND tỉnh An Giang đã bàn giao mặt bằng 20 trong tổng số 21 dự án APEC cho nhà đầu tư, đơn vị thi công.

Theo UBND tỉnh An Giang, 21 dự án APEC đang triển khai xây dựng tại đặc khu Phú Quốc có tổng mức đầu tư khoảng 138.138 tỷ đồng được chia thành hai nhóm đầu tư công và đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP và đầu tư kinh doanh.

Trong đó, nhóm 10 dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách Trung ương và địa phương, với tổng vốn sơ bộ khoảng 20.166 tỷ đồng gồm: Hồ nước Cửa Cạn; Hồ nước Dương Đông 2; dự án xây dựng kè ván lắp mặt bằng xây dựng Trung tâm tổ chức hội nghị APEC và các công trình chức năng; Đại lộ APEC; Đường ĐT 975; Tuyến tàu điện đô thị LRT đoạn 1; Dự án xây dựng công trình ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực An Thới; Dự án xây dựng công trình ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực Dương Đông; Đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chuyển đổi số xây dựng trung tâm giám sát điều hành thông minh quản lý toàn diện Phú Quốc; Khu Tái định cư An Thới, Hồ Suối Lớn, Hàm Ninh.

UBND tỉnh An Giang cbo biết, đảm bảo cơ bản nguồn vật liệu xây dựng như: Nguồn cát, đá, vật liệu san lấp phục vụ các dự án APEC tại Phú Quốc.

Còn nhóm 11 dự án đầu tư PPP và đầu tư kinh doanh có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 116.972 tỷ đồng gồm: Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc; Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC, Khu xử lý rác Bãi Bổn (Hàm Ninh); Nhà máy Điện rác Bãi Bổn (Hàm Ninh); Nhà máy Xử lý chất thải rắn sinh hoạt An Thới; Nhà máy Xử lý nước thải tập trung khu vực An Thới; Nhà máy Xử lý nước thải tập trung khu vực Dương Đông; Nhà máy Nước Dương Đông 2; Nhà máy Nước hồ Cửa Cạn; Khu đô thị hỗn hợp - Bãi Đất đỏ; Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán.

Hiện nay, chỉ còn 1 dự án Nhà máy Xử lý chất thải rắn sinh hoạt An Thới chưa khởi công, hiện đang được UBND đặc khu Phú Quốc trình Sở Xây dựng thẩm định dự án tại Tờ trình số 399//TTr-UBND ngày 2/10/2026).

Về nguồn vật liệu xây dựng như: Nguồn cát, đá, vật liệu san lấp phục vụ các dự án cơ bản được bảo đảm để nhà đầu tư, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án về đích đúng kế hoạch.