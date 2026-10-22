Đã có 14 doanh nghiệp đầu mối giảm thêm giá xăng dầu

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), trong kỳ điều hành ngày 15/10, bên cạnh việc giá xăng dầu được điều chỉnh giảm theo quyết định của cơ quan quản lý, có 14 thương nhân đầu mối chủ động giảm thêm giá bán lẻ từ 300 đến 350 đồng/lít, kg so với mức giá công bố.

14 thương nhân tham gia giảm giá bán

Cụ thể, 3 thương nhân giảm thêm 350 đồng/lít, kg gồm Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), Long Hưng và Trường An.

Trong khi đó, 11 thương nhân giảm thêm 300 đồng/lít, kg gồm Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Phúc Lâm, Thanh Lễ, S.T.S Petro, Hóa dầu Quân đội, Phúc Lộc Ninh, Tổng công ty Xăng dầu Quân đội, Nam Phúc, Hùng Hậu, Dương Đông và Hòa Khánh.

Riêng Petrolimex áp dụng mức giá bán thấp hơn giá điều hành 300 đồng/lít, kg trong thời gian tối thiểu 14 ngày, kéo dài đến ngày 29/10.

Ngoài nhóm giảm thêm giá bán, có 12 thương nhân đầu mối thực hiện bán lẻ theo mức giá điều hành, gồm Sài Gòn Petro, Tây Nam S.W.P, Hồng Đức, Nam Sông Hậu, Bình Minh Petro, Giang Nam, Vật tư Xăng dầu Hải Dương, Apollo Oil, Anh Phát, Vĩnh Long Petro, Dầu khí Đồng Tháp và Hải Linh.

Như vậy, trong số 26 thương nhân đầu mối được cơ quan quản lý đề cập, hơn một nửa đã áp dụng mức giá thấp hơn giá điều hành.

Trước đó, tại kỳ điều hành ngày 15/10, giá các mặt hàng xăng dầu trong nước đồng loạt giảm, ngoại trừ dầu mazut. Trong đó, giá xăng E10 RON 95 giảm 1.230 đồng/lít, xuống còn 27.020 đồng/lít. Trong khi đó, xăng E5 RON 92 giảm 730 đồng/lít, xuống mức 26.970 đồng/lít.

Đối với các mặt hàng dầu, giá dầu diesel giảm nhẹ 20 đồng/lít, xuống 29.100 đồng/lít. Ngược chiều, dầu mazut tăng 1.040 đồng/kg, lên 22.130 đồng/kg.

Theo cơ quan quản lý, việc một số thương nhân đầu mối tiếp tục giảm giá bán thấp hơn mức công bố giúp người mua nhiên liệu được hưởng thêm lợi ích về giá, đồng thời có thể hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, vận tải và kinh doanh tiết giảm một phần chi phí hoạt động.

Giá xăng dầu Việt Nam thấp hơn nhiều nước trong khu vực

Bên cạnh diễn biến giá bán trong nước, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cũng công bố số liệu so sánh giá xăng dầu giữa Việt Nam và các quốc gia trong khu vực tại ngày 15/10.

Theo đó, giá xăng tại Việt Nam không cao hơn 27.020 đồng/lít, thấp hơn Thái Lan (32.471 đồng/lít), Campuchia (34.026 đồng/lít), Trung Quốc (35.017 đồng/lít) và Lào (52.104 đồng/lít).

So với Việt Nam, giá xăng tại Thái Lan cao hơn khoảng 20%, Campuchia cao hơn gần 26%, Trung Quốc cao hơn gần 30%, còn Lào cao gần gấp đôi.

Tại các quốc gia Đông Nam Á khác, giá xăng ở Singapore lên tới 68.210 đồng/lít, Myanmar là 56.650 đồng/lít và Philippines là 35.310 đồng/lít. Malaysia ghi nhận mức giá 27.750 đồng/lít, nhỉnh hơn Việt Nam khoảng 721 đồng/lít.

Tuy nhiên, giá xăng Việt Nam vẫn cao hơn Indonesia (26.270 đồng/lít) và Brunei (10.130 đồng/lít).

Giá nhiên liệu Việt Nam so với các nước trong khu vực. Ảnh: Tạo bởi AI.

Đối với dầu diesel, giá bán lẻ tại Việt Nam không cao hơn 29.100 đồng/lít, thấp hơn Thái Lan (33.646 đồng/lít), Campuchia (35.298 đồng/lít), Trung Quốc (31.924 đồng/lít) và Lào (40.644 đồng/lít).

Mức giá diesel tại Việt Nam cũng thấp hơn các quốc gia như Malaysia, Indonesia, Philippines, Myanmar và Singapore. Trong nhóm quốc gia được so sánh, chỉ Brunei ghi nhận giá diesel thấp hơn Việt Nam.

Cơ quan quản lý lưu ý mức giá giữa các quốc gia chịu tác động từ những chính sách điều hành khác nhau. Thái Lan áp dụng trợ giá đối với cả xăng và dầu, Campuchia trợ giá xăng, trong khi Trung Quốc thực hiện cơ chế khống chế giá.

Phát biểu tại cuộc họp về điều hành kinh tế vĩ mô mới đây, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết giá xăng dầu thế giới có thời điểm tăng rất mạnh. Nếu không kịp thời triển khai các biện pháp điều hành, giá nhiên liệu trong nước có thể tăng cao, kéo theo áp lực lên giá nhiều mặt hàng khác.

Theo Thủ tướng, các biện pháp điều hành đã khiến ngân sách giảm thu đáng kể, song góp phần chia sẻ khó khăn với nền kinh tế và người tiêu dùng, đồng thời bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường.