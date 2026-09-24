Đã có 134 đầu mối, công ty từ 32 quốc gia đăng ký tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026

Tham dự có Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó tổng Tham mưu trưởng, Phó trưởng Ban chỉ đạo kiêm Trưởng ban Tổ chức triển lãm; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó trưởng Ban chỉ đạo triển lãm.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chủ trì Hội nghị Ban chỉ đạo Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026.

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả triển khai công tác chuẩn bị tổ chức triển lãm. Theo đó, tính đến ngày 21-9, đã có 134 đầu mối, công ty đến từ 32 quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Israel… đăng ký tham gia trưng bày tại TLQPQT Việt Nam 2026. Đến thời điểm hiện tại, đã có 20 đoàn khách quốc tế thuộc 16 nước khẳng định tham dự triển lãm, trong đó có 6 đoàn cấp Bộ trưởng.

Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó tổng Tham mưu trưởng, Phó trưởng Ban chỉ đạo, Trưởng ban Tổ chức triển lãm phát biểu tại hội nghị.

Tổng diện tích sử dụng tại TLQPQT Việt Nam 2026 khoảng 123.800m2, chia thành 7 khu vực chính, gồm khu trưng bày ngoài trời - trong nhà, khu Không gian giới thiệu sản phẩm kinh tế - quốc phòng và văn hóa 3 miền… Sản phẩm do các đối tác nước ngoài mang tới trưng bày tại triển lãm khá đa dạng, trong đó, các đối tác Mỹ dự kiến trưng bày ngoài trời các sản phẩm như: Máy bay vận tải C-130J, hệ thống pháo phản lực cơ động cao M142 (HIMARS), lựu pháo M777 155mm, xe thiết giáp Stryker M1126, các loại xe cơ giới lục quân chiến thuật…

Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó trưởng Ban chỉ đạo triển lãm phát biểu tại hội nghị.

Về phía nước chủ nhà, dự kiến có 579 sản phẩm, dịch vụ của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam được giới thiệu tại triển lãm lần này. Cùng với đó, danh mục 123 vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) thuộc 80 loại cũng đã được phê duyệt để trưng bày, trong đó có 48 loại VKTBKT mới so với kỳ triển lãm năm 2024.

Đặc biệt, tại khu vực trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm kinh tế - quốc phòng tiêu biểu, khách tham quan có cơ hội trải nghiệm lái máy bay MiG-21, xe chiến đấu bộ binh, tàu quân sự thông qua công nghệ thực tế ảo; trải nghiệm công nghệ, sản phẩm lưỡng dụng mới của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và nhiều đơn vị khác.

Thiếu tướng Phạm Thanh Khiết, Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Công nghiệp quốc phòng - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo triển lãm - báo cáo tại hội nghị.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị liên quan đã phối hợp xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các hoạt động tại triển lãm; xây dựng phương án phân luồng giao thông, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong kiểm soát an ninh; lên kế hoạch bay chào mừng, bay trình diễn UAV bầy đàn, bay trinh sát, bay truyền hình ảnh.

Tại hội nghị, Thượng tướng Lê Quang Minh nhấn mạnh, TLQPQT Việt Nam 2026 là sự kiện được tổ chức quy mô, với nhiều loại VKTBKT đa dạng được trưng bày, nhiều đoàn khách quốc tế cấp cao và các cấp dự kiến tham dự. Do đó, công tác tổ chức đón tiếp, công tác bảo đảm an ninh an toàn, cũng như công tác truyền thông sự kiện cần được hết sức chú trọng, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, khoa học giữa các cơ quan, đơn vị liên quan, nhằm hướng tới một kỳ triển lãm thành công, tạo ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người và Quân đội nhân dân Việt Nam trong mắt bạn bè các nước.

Đại biểu dự hội nghị.

Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Lê Quang Đạo yêu cầu các Tiểu ban trực thuộc Ban tổ chức triển lãm tổng hợp báo cáo tiến độ, kết quả triển khai nhiệm vụ hằng tuần; trong tháng 9, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng - Cơ quan Thường trực Ban tổ chức, Ban chỉ đạo triển lãm - làm việc với các bên liên quan tiến hành bàn giao mặt bằng để các đơn vị thực hiện việc thi công tại khu vực triển lãm; cơ quan chức năng rà soát kỹ, cấp duyệt thẻ ra vào tác nghiệp trong khu vực; lên kế hoạch sơ duyệt, tổng duyệt toàn bộ chương trình Lễ khai mạc.

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng khẳng định, với kinh nghiệm qua hai lần tổ chức rất thành công các kỳ triển lãm trước, các cơ quan, đơn vị cơ bản đã triển khai nghiêm túc, bám sát tiến độ các nội dung công việc, nhiệm vụ được giao, đến giờ này đã hoàn thành một khối lượng lớn công việc. Thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng biểu dương Ban tổ chức triển lãm, Cơ quan Thường trực Ban tổ chức, các Tiểu ban và các cơ quan, đơn vị liên quan đã chủ động, tích cực khắc phục khó khăn, triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch.

Quang cảnh hội nghị.

Tuy nhiên, khối lượng công việc cần hoàn thành còn rất lớn, trong khi thời điểm diễn ra sự kiện đang đến gần. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu Cơ quan Thường trực xây dựng chi tiết kế hoạch hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt để báo cáo, thông qua Trưởng ban Tổ chức trước ngày 10-11. Các cơ quan, đơn vị nắm chắc số lượng đối tác, khách mời; phối hợp, hướng dẫn thủ tục tiếp nhận các sản phẩm, VKTBKT từ đối tác nước ngoài; lên kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn trong suốt thời gian triển lãm; phối hợp, hiệp đồng với một số đơn vị của Công an Hà Nội lên phương án phân luồng giao thông; các đơn vị biểu diễn tích cực tập luyện chuẩn bị cho các sự kiện trong khuôn khổ triển lãm; Tiểu ban Truyền thông xây dựng chiến lược truyền thông, đẩy mạnh tuyên truyền từ đầu tháng 10 và tổ chức họp báo giới thiệu triển lãm.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức triển lãm, các tiểu ban và cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương chuẩn bị chu đáo cho triển lãm lần này. Tiếp nối các kỳ triển lãm trước, TLQPQT Việt Nam 2026 diễn ra thành công sẽ là minh chứng sống động cho bước phát triển mạnh mẽ, tự lực, tự cường và hiện đại hóa của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Qua đó, góp phần khẳng định vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế; đồng thời, khơi dậy và làm lan tỏa lòng tự hào, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân cả nước đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.