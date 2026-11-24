Theo số liệu tổng hợp ngày 23/11, thành phố ghi nhận 2.894.867 người lao động được khám sức khỏe, đạt 64,33%; 2.403.407 học sinh, đạt 92,4% và 231.623 sinh viên, đạt 45,1% (theo số liệu do 150 phường, xã báo cáo). Kết quả cho thấy tỷ lệ khám sức khỏe học sinh đã đạt mức cao, trong khi người lao động và đặc biệt là sinh viên vẫn còn thấp, cần tập trung đẩy nhanh tiến độ trong giai đoạn cuối năm.

Trước thực trạng này, chiều ngày 23/11, Sở Y tế đã chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức buổi làm việc với các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố nhằm thống nhất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe cho sinh viên.

Hiện TP Hồ Chí Minh đã ghi nhận có hơn 10 triệu người được khám sức khỏe...

Tại buổi làm việc, hai Sở thống nhất thiết lập cơ chế phối hợp theo dõi tiến độ khám sức khỏe đến từng trường. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo cung cấp danh sách các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố; Sở Y tế tổng hợp, đối chiếu số sinh viên đã được khám, công khai tiến độ khám sức khỏe của từng trường, xác định những trường có tỷ lệ khám còn thấp để chủ động kết nối với các cơ sở khám sức khỏe, phối hợp tổ chức các đợt khám bổ sung.

Các trường cần chủ động rà soát danh sách sinh viên chưa được khám, phối hợp với các cơ sở y tế tổ chức khám phù hợp với lịch học, đồng thời bảo đảm kết quả khám sức khỏe được cập nhật đầy đủ lên hệ thống quản lý sức khỏe điện tử của thành phố.

Việc phối hợp này nhằm chuyển từ theo dõi số liệu chung sang quản lý tiến độ cụ thể tại từng cơ sở giáo dục, rõ trách nhiệm, kịp thời hỗ trợ những trường còn chậm, phấn đấu hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe cho sinh viên trong năm 2026.

Cơ quan chức năng của TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe cho sinh viên (hình minh họa).

Tính theo toàn bộ dân số của từng địa phương, hiện đã có 21 địa phương đạt tỷ lệ khám sức khỏe từ 90% trở lên, 28 địa phương đạt từ 80% đến dưới 90%, 46 địa phương đạt từ 70% đến dưới 80%, 42 địa phương đạt từ 60% đến dưới 70% và 31 địa phương còn dưới 60%. Một số địa phương có tỷ lệ thấp dưới 60% gồm: phường An Lạc (49,6%), An Nhơn (49,9%), Cầu Ông Lãnh (51,3%) và xã Thường Tân (51,7%).

Nếu tính theo nhóm dân số thuộc trách nhiệm chính của địa phương (không bao gồm người lao động chính thức), trong 150 địa phương có số liệu báo cáo, hiện đã có 77 địa phương đạt tỷ lệ khám từ 90% trở lên, 31 địa phương đạt từ 80% đến dưới 90%, 26 địa phương đạt từ 70% đến dưới 80%, 13 địa phương đạt từ 60% đến dưới 70% và chỉ còn 3 địa phương dưới 60%.

Thời gian còn lại của năm 2026 không còn nhiều, Sở Y tế đề nghị chính quyền các phường, xã tiếp tục rà soát đến từng nhóm dân cư, tập trung vận động và tạo điều kiện thuận lợi cho những người chưa được khám sức khỏe, nhất là người lao động tự do, người cao tuổi và người gặp khó khăn trong tiếp cận các cơ sở y tế.

Đồng thời, cần tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động và cơ sở khám sức khỏe để tổ chức các đợt khám bổ sung, linh hoạt về thời gian, kể cả ngoài giờ hành chính và ngày nghỉ; khẩn trương rà soát, cập nhật đầy đủ kết quả của những người đã được khám nhưng chưa được ghi nhận trên hệ thống.

Mục tiêu không chỉ là nâng cao tỷ lệ người dân được khám sức khỏe trong năm 2026 mà quan trọng hơn là bảo đảm mỗi người dân đều được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chủ động và từng bước được quản lý sức khỏe liên tục.