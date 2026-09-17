Đã có 1.310 hạn ngạch giao dịch trên sàn carbon trong nước, sau hơn 2 tháng vận hành

hàng hóa tham gia giao dịch trên sàn giao dịch carbon hiện nay mới chỉ có hạn ngạch phát thải được phân bổ cho 110 cơ sở. Ảnh: Yến Chi

Trước đó, ngày 29/6/2026, sàn giao dịch carbon trong nước đã được khai trương và vận hành trên nền tảng của sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Thông tin về tình hình vận hành của sàn giao dịch carbon từ khi ra mắt đến nay, Phó Cục trưởng điều hành Cục Biến đổi khí hậu Nguyễn Tuấn Quang, cho biết theo thống kê, từ khi khai trương đến nay có 7 giao dịch, trong đó mới đây nhất ngày 15/9 có thêm 1 giao dịch.

Như vậy, tính đến nay đã có 1.310 hạn ngạch đã được giao dịch trên sàn giao dịch carbon trong nước.

Tính đến nay đã có 1.310 hạn ngạch đã được giao dịch trên sàn giao dịch carbon trong nước. Nguồn:HNX

Theo ông Nguyễn Tuấn Quang, các loại hàng hóa giao dịch trên sàn giao dịch carbon bao gồm có 2 loại: hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon.

Đối với hạn ngạch phát thải khí nhà kính được phân bổ cho giai đoạn 2025-2026, trong năm 2027, các cơ sở được phân bổ hạn ngạch phải hoàn trả hạn ngạch.

Về tín chỉ các bon được giao dịch trên sàn theo quy định của Nghị định 062022/NĐ-CP ngày 7/1/2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozone được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 119/2025/NĐ-CP ngày 9/6/2025 và Nghị định 83/2026/NĐ-CP ngày 23/3/2026 của Chính phủ, chỉ có 3 loại tín chỉ các bon được giao dịch trên sàn giao dịch carbon.

Ông Nguyễn Tuấn Quang cho biết theo quy định, chỉ có 3 loại tín chỉ các bon được giao dịch trên sàn giao dịch carbon. Ảnh: Kiều Chi

Thứ nhất, tín chỉ carbon được hình thành theo Cơ chế hợp tác song phương giữa Việt Nam với các đối tác (theo điều 6.2 của Thỏa thuận Paris).

Thứ hai, tín chỉ carbon theo tiêu chuẩn carbon của Liên Hợp Quốc (theo Điều 6.4 Thỏa thuận Paris).

Thứ ba, tín chỉ các bon được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp theo các lĩnh vực, đó là nông nghiệp môi trường, công thương, xây dựng.

Hiện nay, với tín chỉ carbon theo điều 6.2, Việt Nam đã triển khai hợp tác với Singapore và Nhật Bản. Sắp tới, các cuộc họp Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Singapore, Việt Nam - Nhật Bản sẽ diễn ra. Dự kiến sớm nhất vào tháng 12/2026, các dự án theo cơ chế này sẽ được khởi động để bổ sung nguồn cung tín chỉ cho sàn giao dịch.

Hiện có 23 dự án tại Việt Nam đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp thư phê duyệt chuyển đổi sang Điều 6.4 của Thỏa thuận Paris, với trên 10 triệu tín chỉ tiềm năng cho giai đoạn 2021-2025. Các bên tham gia dự án đang tích cực hoàn thiện các yêu cầu bổ sung theo Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu và biến đổi khí hậu (UNFCCC) để được đăng ký chính thức và ban hành tín chỉ. Trong thời gian tới, khi các tín chỉ này được ban hành sẽ là nguồn cung tương đối lớn.

Liên quan đến tiêu chuẩn tín chỉ carbon được cơ quan có thẩm quyền ban hành trong nước, mới đây, tiêu chuẩn tín chỉ carbon rừng của Việt Nam đã được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 11/8/2026.

Cục Biến đổi khí hậu kỳ vọng trong tương lai, các dự án carbon rừng theo tiêu chuẩn tín chỉ carbon rừng Việt Nam được công nhận và ban hành cũng sẽ tạo ra nguồn cung cho sàn giao dịch carbon.

Ngoài ra, đối với các dự án giảm phát thải cụ thể, ví dụ như Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại đồng bằng sông Cửu Long, nếu tín chỉ hình thành từ đề án được phát triển theo cơ chế hợp tác của Điều 6.2 hoặc cơ chế Điều 6.4, các tín chỉ này hoàn toàn đủ điều kiện đưa lên sàn giao dịch nội địa.

Sàn giao dịch carbon trong nước chính thức khai trương ngày 29/6, với sản phẩm giao dịch đầu tiên là hạn ngạch phát thải khí nhà kính mã VN2025. Theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), mã này có tổng cộng hơn 511,47 triệu tấn CO2 tương đương hạn ngạch phát thải khí nhà kính được phân bổ cho giai đoạn tuân thủ 2025-2026, ngày giao dịch cuối cùng là 24/12/2027.

Dữ liệu trên HNX cũng cho thấy biên độ giá của hạn ngạch VN2025 hiện nằm trong khoảng 130.000-136.000 đồng/tấn CO2 tương đương. Đáng chú ý là hàng hóa tham gia giao dịch trên sàn giao dịch carbon hiện nay mới chỉ có hạn ngạch phát thải được phân bổ cho các cơ sở.

Theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 9/2/2026, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng hạn ngạch phát thải khí nhà kính thí điểm cho năm 2025- 2026 để phân bổ cho 110 cơ sở (gồm 34 nhà máy nhiệt điện, 25 cơ sở sản xuất sắt thép, 51 cơ sở sản xuất xi măng). Cụ thể, tổng hạn ngạch phát thải khí nhà kính thí điểm cho năm 2025 là 243.082.392 tấn CO2tđ. Tổng hạn ngạch phát thải khí nhà kính thí điểm cho năm 2026 là 268.391.454 tấn CO2tđ. Tiếp đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Quyết định số 699/QĐ-BNNMT thí điểm phân bổ hạn ngạch cho năm 2025 và năm 2026.