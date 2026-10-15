Đã chuyển nhượng nhà đất vẫn nhận thông báo nộp thuế, người dân cần xử lý thế nào?

Theo thông tin từ Thuế thành phố Hà Nội, từ năm 2021 trở về trước, khi người dân thực hiện mua bán, chuyển nhượng, thừa kế, cho tặng nhà đất thì nộp hồ sơ tại Cơ quan Đăng ký đất đai. Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp sau đó được luân chuyển đến UBND cấp xã để xác nhận trước khi chuyển sang Cơ quan Thuế quản lý thu.

Thực tế cho thấy nhiều người dân chưa hoàn thành thủ tục này, dẫn đến việc Cơ quan Thuế không có đủ cơ sở để điều chỉnh thông tin người nộp thuế khi lập bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hàng năm.

Người nộp thuế làm thủ tục tại một Thuế cơ sở.

Để tháo gỡ vướng mắc trên, căn cứ các quy định hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, từ năm 2022, Thuế thành phố Hà Nội đã phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cùng với hồ sơ đăng ký biến động đất đai đối với hộ gia đình, cá nhân để luân chuyển đồng bộ sang cơ quan thuế.

Cùng với đó, ngành thuế Thủ đô thường xuyên phối hợp với UBND cấp xã rà soát, chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế. Đáng chú ý, cơ quan này đã và đang tiếp nhận 02 đợt dữ liệu từ chiến dịch “Làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai” của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội để phục vụ công tác chuẩn hóa dữ liệu quản lý.

Giải thích về hiện tượng nhiều người nộp thuế đã hoàn tất việc đóng thuế nhưng vẫn nhận thông báo, Thuế thành phố Hà Nội cho hay trong quá trình lập bộ thuế hàng năm, ngay thời điểm hệ thống hạch toán nghĩa vụ phát sinh thì ứng dụng eTax Mobile cũng hiển thị số tiền phải nộp. Khi người dân nộp tiền thành công qua ứng dụng eTax Mobile thì tại thời điểm ban hành thông báo sau đó, số thuế phải nộp sẽ hiển thị là 0 đồng.

Cơ quan Thuế vẫn gửi thông báo này nhằm xác nhận hệ thống quản lý đã ghi nhận số tiền đã nộp, đồng thời giúp người dân nắm bắt, quản lý thông tin các điểm đất đã kê khai.

Trước các vướng mắc phát sinh, cơ quan thuế khuyến nghị người nộp thuế đã chuyển nhượng bất động sản nhưng vẫn nhận được thông báo thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên thửa đất hoặc căn hộ đã chuyển nhượng cần rà soát lại hồ sơ theo các trường hợp cụ thể.

Thứ nhất, đối với trường hợp người nhận chuyển nhượng bất động sản đã nộp hồ sơ đăng ký biến động đất đai tại cơ quan có thẩm quyền nhưng chưa kê khai tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp kèm theo bộ hồ sơ này, người nhận chuyển nhượng sẽ có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ liên quan trong thời gian thực tế sử dụng đất. Trong chu kỳ ổn định hằng năm, người nộp thuế không phải kê khai lại nếu không có sự thay đổi về người nộp thuế hoặc các yếu tố làm thay đổi số thuế phải nộp.

Thứ hai, đối với trường hợp người nộp thuế có phát sinh hoạt động nhận chuyển nhượng bất động sản và đã kê khai thuế cùng bộ hồ sơ đăng ký biến động đất đai, người dân cần rà soát lại toàn bộ hồ sơ, sau đó liên hệ với cơ quan thuế nơi có điểm đất để kiểm tra, xác minh thông tin, tạo căn cứ điều chỉnh danh tính người nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Nhằm tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị, Thuế thành phố Hà Nội khuyến khích người dân sử dụng chức năng “Gửi phản hồi” ngay trên ứng dụng eTax Mobile đối với từng khoản thuế phát sinh, hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan Thuế, đơn vị ủy nhiệm thu của phường, xã để được hỗ trợ giải quyết nhanh chóng.