'Đa chiều' hay liều thuốc độc bọc đường?

Quân đang xem một chương trình văn hóa trên ti vi thì bỗng nhíu mày lắng nghe đoạn âm thanh phát ra từ điện thoại của em gái: “... Thực chất, chúng ta phải có cái nhìn đa chiều. Việc người Pháp đến Đông Dương không hẳn là xâm lược, mà là mang ánh sáng văn minh, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng...”.

- Tắt ngay đi! - Quân lớn tiếng.

Hà càu nhàu ra vẻ bất bình:

- Anh hay thật. Em đang xem kênh “Sự thật lịch sử chưa kể”, có nhiều video “cuốn” lắm. Họ phân tích lịch sử thế giới và trong nước bằng tư duy hiện đại, khách quan, “đa chiều”, nhất là có thể tự do chia sẻ suy nghĩ cá nhân ở phần bình luận phía dưới. Mình phải cởi mở đón nhận góc nhìn mới chứ anh!

Quân quay hẳn người về phía em gái:

- Cởi mở không có nghĩa là mở toang cửa rước trộm vào nhà. Cái mà em gọi là “góc nhìn đa chiều” thực chất là một liều thuốc độc bọc đường mang tên “chủ nghĩa hư vô lịch sử” đấy!

Thấy Hà vẫn ngơ ngác, Quân chỉ rõ:

- Em thử dùng tư duy phản biện để soi xét xem. Một giai đoạn lịch sử đầy máu và nước mắt, hàng triệu đồng bào ta bị bóc lột đến tận xương tủy... nay lại được tẩy trắng bằng “mang ánh sáng văn minh” chỉ trong một video dài vỏn vẹn vài chục giây. Chúng dùng nhạc nền giật gân, hình ảnh cắt ghép bắt mắt để kích thích sự tò mò của giới trẻ, khiến những người chưa nắm vững về lịch sử dân tộc dễ bị “dắt mũi”.

Cần dùng tư duy phản biện để soi xét “góc nhìn đa chiều” thực chất là một liều thuốc độc bọc đường mang tên “chủ nghĩa hư vô lịch sử”. Ảnh minh họa: nxbtre.com.vn

Hà gãi đầu, vẫn cố vớt vát:

- Nhưng họ có dẫn chứng mà anh. Nhiều tòa nhà, đường sắt, cầu cống... toàn do người Pháp xây đấy thôi, giờ vẫn được sử dụng. Chẳng lẽ đó không phải là sự thật?

- Đó là một nửa sự thật. Và đã là một nửa sự thật thì không phải sự thật rồi! Chúng tinh vi ở chỗ luôn dùng những tiểu tiết có thật để che đậy một âm mưu lớn. Xưa kia thực dân xây cầu cống, đường sắt không phải để phục vụ nhân dân ta, mà để vơ vét tài nguyên, khoáng sản chở về chính quốc. Thực chất chúng đang đánh tráo khái niệm giữa “khai thác thuộc địa” và “khai sáng văn minh” nhằm hợp thức hóa tội ác xâm lược.

Quân nhìn thẳng vào mắt em gái, nhấn mạnh từng lời:

- Khi những người trẻ bắt đầu hoài nghi lịch sử, mất đi lòng tự hào dân tộc và vô ơn với những người đã ngã xuống, thì đất nước sẽ mất đi hàng rào phòng ngự từ bên trong. Một thế hệ không biết trân trọng cội nguồn thì làm sao có bản lĩnh để bảo vệ chủ quyền quốc gia trong tương lai?

Nghe đến đây, Hà giật mình xâu chuỗi lại những video mình đã xem vừa qua rồi bảo anh trai:

- Đáng sợ thật! Bọn chúng mượn danh “tiết lộ bí mật lịch sử” và “tự do trao đổi” để lan truyền những thông tin xuyên tạc, bóp méo quá khứ và những thành quả lịch sử. Từ nay em xin chừa ạ!