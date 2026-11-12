Đa cấp trong thi công làm chậm giải ngân đầu tư công

Doanh thu quý III/2026 của Công ty Cổ phần Tasco tiếp tục tăng trưởng hai chữ số, song lợi nhuận lại giảm mạnh do áp lực chi phí. Đáng chú ý, tại ngày 30/9, doanh nghiệp ghi nhận hơn 9.100 tỷ đồng hàng tồn kho và tài sản dở dang dài hạn, trong đó có nhiều khoản mục liên quan đến các dự án bất động sản, nhà máy và hạ tầng.