Đa cấp trong thi công làm chậm giải ngân đầu tư công
Tiếp tục Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, sáng 12/11, Quốc hội bước vào phiên chất vấn nhóm vấn đề đầu tiên thuộc lĩnh vực tài chính. Ngay đầu phiên họp, các đại biểu thẳng thắn mổ xẻ những điểm nghẽn cốt lõi của nền kinh tế, từ cơ chế khơi thông nguồn lực tư nhân, bài toán chống thất thu thuế cho đến trách nhiệm trong phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/da-cap-trong-thi-cong-lam-cham-giai-ngan-dau-tu-cong-246261112110400415.htm