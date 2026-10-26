Đã bắt giữ hai thanh niên cầm kiếm cố thủ trên mái nhà ở Thanh Hóa

Thông tin từ UBND xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa, khoảng 21h15 ngày 26/10, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TP Hải Phòng khống chế, bắt giữ hai người cầm hung khí cố thủ trên nóc căn nhà cạnh tỉnh lộ 522, đoạn qua thôn Gia Miêu, xã Hà Long.

Sau khi khống chế các đối tượng, lực lượng chức năng áp giải họ lên ô tô, rời khỏi hiện trường.

Đến khoảng 21h15, lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ hai đối tượng cố thủ trên mái nhà. Ảnh: Lê Dương

Theo thông tin ban đầu, hai người này nghi có liên quan đến ma túy.

Trước đó, khoảng 12h30 cùng ngày, chính quyền xã Hà Long nhận được đề nghị phối hợp từ Công an TP Hải Phòng về việc truy bắt một nhóm người từ Hải Phòng trốn đến địa bàn.

Ngay sau đó, Công an xã Hà Long phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa và lực lượng Công an TP Hải Phòng triển khai lực lượng, phong tỏa căn nhà 2 tầng nằm cạnh tỉnh lộ 522 để truy bắt nhóm người nghi liên quan đến ma túy.

Một trong 2 thanh niên cầm kiếm cố thủ trên nóc nhà từ trưa nay 26/10.

Trong quá trình vây bắt, hai thanh niên mang theo hung khí, gồm kiếm và gậy, cố thủ trên nóc nhà. Các đối tượng có biểu hiện hung hãn, khiến lực lượng chức năng phải triển khai phương án khống chế, bảo đảm an toàn.

Đến khoảng 21h15, sau nhiều giờ vây ráp, lực lượng công an đã khống chế và bắt giữ cả hai người.