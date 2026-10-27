Đã bắt giữ hai đối tượng cầm kiếm cố thủ trên mái nhà ở Thanh Hóa

Khoảng 22h ngày 26/10, tại thôn Gia Miêu, xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa, lực lượng Công an đã khống chế, bắt giữ hai người đàn ông cầm hung khí cố thủ trên mái một căn nhà 2 tầng. Sau khi bị bắt giữ, các đối tượng được áp giải lên ô tô rời khỏi hiện trường. Quá trình vây bắt diễn ra an toàn, không gây ảnh hưởng đến người dân và lực lượng làm nhiệm vụ.

Clip hiện trường các đối tượng cố thủ nhiều tiếng đồng hồ trên mái nhà.

Trước đó, đầu giờ chiều cùng ngày, chính quyền xã Hà Long nhận được thông tin phối hợp từ Công an TP Hải Phòng về việc truy bắt một nhóm người từ Hải Phòng đến địa bàn. Ngay sau đó, Công an xã Hà Long phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa và lực lượng Công an TP Hải Phòng triển khai các biện pháp truy bắt.

Khi Công an ập vào nhà bất ngờ, 1 người phụ nữ bị bắt, 2 người đàn ông chạy lên mái cố thủ.

Theo ghi nhận tại hiện trường, hai người đàn ông cố thủ trên mái căn nhà nằm dọc Quốc lộ 217B, trên tay cầm kiếm và gậy gỗ, có biểu hiện hung hãn. Phía dưới, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an tổ chức bao vây, phong tỏa khu vực, đồng thời tìm cách tiếp cận, vận động các đối tượng ra đầu hàng.

Sự việc thu hút đông đảo người dân hiếu kỳ.

Sự việc thu hút sự chú ý của người dân địa phương. Hàng trăm người tập trung theo dõi diễn biến vụ việc, khiến lực lượng chức năng phải tổ chức bảo đảm an ninh, trật tự, giữ an toàn cho người dân trong quá trình vây bắt.

Việc bắt giữ các đối tượng diễn ra an toàn tuyệt đối.

Theo thông tin từ người dân, căn nhà trên được một nhóm gồm một phụ nữ và hai người đàn ông, cùng quê Hải Phòng thuê ở cách đây nhiều ngày. Trưa 26/10, khi lực lượng Công an tiếp cận, người phụ nữ bị khống chế, bắt giữ, còn hai người đàn ông bỏ chạy lên mái nhà, mang theo hung khí và cố thủ.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.