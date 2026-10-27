Đã bắt được hai đối tượng cầm kiếm cố thủ trên mái nhà ở Thanh Hoá

Khuya 26/10, sau hơn 10 giờ cố thủ trên tầng hai ngôi nhà ở thôn Gia Miêu, xã Hà Long (tỉnh Thanh Hóa), hai người đàn ông nghi liên quan đến ma túy, đã bị lực lượng công an bắt giữ, áp tải lên ô tô rời khỏi hiện trường.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc.

Việc bắt giữ được triển khai an toàn, không gây ảnh hưởng người dân và lực lượng vây bắt.

Theo lãnh đạo UBND xã Hà Long, trưa cùng ngày, địa phương nhận thông tin phối hợp của Công an TP Hải Phòng về việc truy bắt nhóm đối tượng từ Hải Phòng trốn tại địa phận xã Hà Long.

Ghi nhận tại hiện trường, bên trên mái căn nhà 2 tầng nằm dọc Quốc lộ 217B có 2 người đàn ông cầm theo hung khí, gậy gỗ, kiếm đang cố thủ với biểu hiện hung hãn. Phía dưới, hàng chục cảnh sát bao vây, phong tỏa khu vực để khống chế, bắt giữ nghi phạm.

Sự việc hai người đàn ông cầm hung khí cố thủ trên mái nhà gây sự chú ý của người dân.

Sự việc gây chú ý của dư luận, hàng trăm người dân đã kéo tới xem lực lượng công an truy bắt hai người cố thủ.

Theo người dân địa phương, căn nhà này được một nhóm gồm 1 nữ và 2 nam (quê ở Hải Phòng) thuê cách đây nhiều ngày. Trưa 26/10, khi công an ập vào, người phụ nữ bị bắt giữ, còn 2 đối tượng nam tháo chạy lên nóc nhà cố thủ.

Video: Cảnh sát vây bắt hai kẻ cố thủ trên mái nhà.