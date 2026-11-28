Dự án Tiêu thoát nước khu vực ngoài Sân bay Long Thành (giai đoạn 1) hiện đã được bàn giao mặt bằng với diện tích hơn 40ha. Ảnh tư liệu

Để triển khai thực hiện Dự án Tiêu thoát nước khu vực ngoài Sân bay Long Thành giai đoạn 1, các cơ quan chức năng thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng diện tích đất hơn 96ha trên địa bàn phường Long Thành và xã Long Phước. Công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng dự án được triển khai thực hiện từ tháng 8-2026. Đến nay, cơ quan chức năng đã hoàn thành công tác ban hành thông báo thu hồi đất, kiểm đếm đối với toàn bộ diện tích.

Dự án Tiêu thoát nước khu vực ngoài Sân bay Long Thành thuộc Dự án Tuyến thoát nước ngoài ranh Sân bay Long Thành (giai đoạn 1) được UBND thành phố Đồng Nai phê duyệt chủ trương đầu tư dự án vào tháng 9-2025. Dự án bao gồm 2 dự án thành phần: Dự án Tiêu thoát nước khu vực ngoài Sân bay Long Thành (giai đoạn 1) có tổng mức đầu tư hơn 836 tỷ đồng và Dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đầu tư xây dựng tiêu thoát nước khu vực ngoài Sân bay Long Thành (giai đoạn 1) có tổng mức đầu tư hơn 436 tỷ đồng.

Dự án Tiêu thoát nước khu vực ngoài Sân bay Long Thành (giai đoạn 1) gồm 2 tuyến thoát nước là suối Bưng Môn dài khoảng 12,6km và suối Đá Vàng dài khoảng 6,8km. Về quy mô thực hiện, dự án sẽ thi công nạo vét và gia cố kè bờ, đường giao thông công vụ, lề bộ hành, cây xanh.