Đã bàn giao gần 99% diện tích mặt bằng Dự án Nâng cấp đường 25B

Gần 99% diện tích mặt bằng Dự án Nâng cấp đường 25B hiện đã được bàn giao phục vụ thi công. Ảnh: Phạm Tùng

Dự án Nâng cấp đường 25B có chiều dài tuyến hơn 9,2km đi qua địa bàn 2 phường Nhơn Trạch, Long Thành, thành phố Đồng Nai. Dự án triển khai đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường giai đoạn hoàn thiện với quy mô mặt cắt ngang 80m, tổng mức đầu tư hơn 1,5 ngàn tỷ đồng. Để phục vụ thi công dự án, các đơn vị và địa phương liên quan phải thực hiện thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng diện tích đất 39ha.

Dự án Nâng cấp đường 25B được khởi công xây dựng vào đầu năm 2025. Tính đến đầu tháng 9-2026, sản lượng thi công dự án đạt gần 66% giá trị hợp đồng đã ký. Trong đó, phần tuyến chính bên trái đã hoàn thành thi công. Nhà thầu đang triển khai thi công phần tuyến chính bên phải, 2 tuyến song hành 2 bên tuyến chính và các hạng mục cống kỹ thuật, cống chui dân sinh, cầu Bà Ký 1, hệ thống chiếu sáng.

Theo kế hoạch, với các hạng mục nằm trong phần mặt bằng đã được bàn giao trước ngày 20-4-2026, dự kiến sẽ hoàn thành thi công trong tháng 10-2026. Với các hạng mục nằm trong phần mặt bằng được bàn giao từ ngày 20-4 đến ngày 27-8-2026, sẽ hoàn thành thi công trong tháng 12-2026. Với các hạng mục còn lại trên phần diện tích mặt bằng chưa được bàn giao, nếu được bàn giao mặt bằng sớm, dự kiến công tác thi công cũng sẽ hoàn thành trước ngày 31-12-2026.

Dự án Nâng cấp đường 25B là một trong những dự án trọng điểm của thành phố, phục vụ kết nối giao thông cho Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành.

Trong quy hoạch Dự án Sân bay Long Thành, 2 tuyến đường T1 và T2 có vai trò kết nối với các trục giao thông chính trong khu vực để kết nối giao thông cho sân bay. Trong đó, tuyến T1 sẽ kết nối với quốc lộ 51 và các tuyến đường 25B, 25C, sau đó, kết nối với tuyến đường cao tốc Bến Lức - Long Thành và đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó, đóng vai trò kết nối Sân bay Long Thành với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực Tây Nam Bộ. Đồng thời, chia sẻ áp lực giao thông cho tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.