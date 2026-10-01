Đà Bắc nâng kỹ năng số cho người dân từ cơ sở

Phong trào “Bình dân học vụ số” đang được xã Đà Bắc triển khai theo hướng gần dân, sát nhu cầu, giúp người dân từng bước sử dụng tài khoản định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và các tiện ích số trong đời sống.

Xã hiện duy trì 34 Tổ công nghệ số cộng đồng, với lực lượng nòng cốt là đoàn viên, thanh niên, thường xuyên hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thực hiện các thao tác số cơ bản. Các tổ công nghệ số triển khai hướng dẫn tại khu dân cư, kết hợp tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, sinh hoạt thôn, xóm, các nhóm Zalo cộng đồng và mạng xã hội.

Nội dung phổ cập tập trung vào sử dụng điện thoại thông minh an toàn, kích hoạt tài khoản VNeID, thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và tiếp cận các nền tảng số phục vụ đời sống. Cách làm “cầm tay chỉ việc” giúp những người còn hạn chế về kỹ năng công nghệ từng bước tự thực hiện các giao dịch điện tử.

Bà Phạm Thị Len, người dân thôn Tu Lý, cho biết trước đây bà gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục hành chính trên điện thoại. Sau khi được cán bộ hướng dẫn, bà đã biết sử dụng VNeID, nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán điện tử, qua đó giảm thời gian đi lại.

Theo UBND xã Đà Bắc (tỉnh Phú Thọ), địa phương xác định chuyển đổi số chỉ phát huy hiệu quả khi người dân có thể tiếp cận và sử dụng các tiện ích công nghệ. Vì vậy, xã tiếp tục chú trọng phương thức hướng dẫn trực tiếp, nhất là với những người còn hạn chế về kỹ năng số, đồng thời phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở và các Tổ công nghệ số cộng đồng.

Đến nay, xã Đà Bắc đã cấp 18.392 thẻ căn cước công dân, đạt 93,3% dân số; trong đó, tỷ lệ công dân từ đủ 14 tuổi được cấp thẻ đạt 99,7%. Toàn xã đã thu nhận, cấp tài khoản định danh điện tử cho 15.207 công dân, đạt 86% số công dân từ đủ 6 tuổi trở lên.

Đến nay, xã tiếp nhận, giải quyết 6.976 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó 6.899 hồ sơ được thực hiện trực tuyến, đạt 99,9%. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính đạt 83,82%.

Chuyển đổi số cũng được mở rộng sang lĩnh vực giáo dục và sản xuất, kinh doanh. 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn triển khai thu học phí qua tài khoản và các hình thức thanh toán điện tử. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh từng bước sử dụng nền tảng số để quảng bá sản phẩm, giao dịch và thanh toán không dùng tiền mặt.

Là địa bàn miền núi, Đà Bắc vẫn gặp khó khăn do trình độ tiếp cận công nghệ của người dân chưa đồng đều, điều kiện sử dụng thiết bị thông minh tại một số khu vực còn hạn chế. Thời gian tới, xã tiếp tục duy trì hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng, tăng cường hướng dẫn trực tiếp và mở rộng các kỹ năng số thiết yếu, qua đó từng bước thu hẹp khoảng cách số và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ công của người dân.

Việc triển khai “Bình dân học vụ số” là một trong những cách làm của Đà Bắc nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân và tạo nền tảng xây dựng chính quyền số, xã hội số từ cơ sở.