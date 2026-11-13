Đá Bạc hoàn tất tháo dỡ toàn bộ cọc bê tông cắm lệch vị trí trên biển

Trước đó, qua phản ánh của người dân về tình trạng một số trụ bê tông xuất hiện trên vùng biển địa phương, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông thuỷ, ngày 12/11, UBND xã Đá Bạc phối hợp với Chi cục Biển, Hải đảo và Kiểm ngư tỉnh Cà Mau tiến hành khảo sát thực địa.

UBND xã Đá Bạc huy động phương tiện cơ giới khẩn trương tháo dỡ toàn bộ số cọc bê tông sai vị trí sau khi có kết quả rà soát.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định các cọc bê tông được thi công lệch toạ độ so với quyết định đã được phê duyệt. Ngay trong chiều 12/11, xã Đá Bạc khẩn trương huy động phương tiện, nhân lực tổ chức tháo dỡ các cọc này. Động thái quyết liệt, kịp thời của chính quyền địa phương nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng ngư dân ven biển.

Chia sẻ về việc này, ông Phùng Hoàng Nam, ngư dân sinh sống tại xã Đá Bạc, phấn khởi cho biết: “Trước đây, khi thấy mấy trụ bê tông nằm chệch ra luồng tàu chạy, bà con ngư dân chúng tôi rất lo lắng, nhất là lúc chạy ghe ban đêm hay gặp sóng to, gió lớn, rất dễ va quẹt, hư hỏng phương tiện. Nay thấy chính quyền xã xuống kiểm tra rồi cho tháo dỡ ngay trong ngày, bà con mừng lắm, yên tâm vươn khơi bám biển hơn”.

Công tác tháo dỡ được thực hiện khẩn trương sau khi lực lượng chức năng rà soát, xác định các cọc bê tông cắm lệch toạ độ.

Không chỉ dừng lại ở việc tháo dỡ các cọc bê tông lệch vị trí, UBND xã Đá Bạc còn xây dựng phương án tổng thể nhằm quản lý chặt chẽ, bảo đảm an toàn hàng hải lâu dài tại khu vực này.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Cảnh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Đá Bạc, thông tin: “Sau khi hoàn thành việc tháo dỡ các cọc sai vị trí, trong những ngày tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị chuyên môn tiến hành đo đạc, xác định chính xác toạ độ để cắm lại hệ thống cọc theo đúng quy định. Đồng thời, địa phương đã lắp đặt nhiều cọc sắt có gắn phản quang lên các trụ bê tông nằm thấp hơn mặt nước biển để cảnh báo, giúp ngư dân dễ dàng nhận diện từ xa, lưu thông an toàn tuyệt đối”.

Các cọc bê tông nằm thấp hơn mặt nước biển đã được lắp phản quang cảnh báo.

Đến sáng 13/11, các cọc bê tông cắm sai vị trí đã được lực lượng chức năng tháo dỡ hoàn toàn. Việc xử lý nhanh chóng, minh bạch của UBND xã Đá Bạc không chỉ giúp giải toả nỗi lo tai nạn đường thuỷ cho ngư dân, mà còn góp phần lập lại trật tự, kỷ cương trong công tác quản lý, sử dụng vùng biển tại địa phương.

Công tác nối dài các cọc thấp đang được khẩn trương thực hiện nhằm bảo đảm an toàn đường thuỷ cho phương tiện khai thác của ngư dân.

Thời gian qua, UBND xã Đá Bạc đã vận động thành lập và đưa vào hoạt động Tổ đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, nhằm tạo sinh kế bền vững cho các thành viên, góp phần giảm áp lực khai thác thuỷ sản ven bờ. Để phát huy vai trò tự quản của cộng đồng, khoảng tháng 4/2026, tổ này tiến hành cắm các cọc bê tông phục vụ công tác quản lý và triển khai thí điểm mô hình nuôi vẹm xanh.

Theo đó, tổ đã cắm 63 cọc bê tông trong khu vực được giao quyền quản lý, với diện tích khoảng 3,5 ha. Tuy nhiên, do các thành viên chưa xác định chính xác vị trí, toạ độ được giao quyền quản lý, hơn 10 cọc đã bị cắm lệch vị trí, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho hoạt động khai thác của ngư dân.

Đến sáng 13/11, khu vực biển gần cống Kênh Mới đã được hoàn trả mặt bằng thông thoáng, bảo đảm hành lang an toàn cho tàu thuyền ngư dân ra khơi.