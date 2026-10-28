'D AWARDS 2027 in PARIS' bổ sung dàn line-up

Vào ngày 28/10, ban tổ chức D AWARDS đã công bố danh sách nghệ sĩ biểu diễn đợt thứ tư cho sự kiện, bao gồm WayV, EVAN và A2O LITE. Đây là lần thứ ba D AWARDS được tổ chức. Sự kiện sẽ diễn ra trong hai ngày 15 và 16/1/2027 (giờ địa phương), tại Plenitude Arena (trước đây là Paris La Défense Arena), nhà thi đấu trong nhà lớn nhất tại Liên minh Châu Âu (EU). Đây cũng sẽ là lễ trao giải dành cho các nội dung giải trí Hàn Quốc (K-content) đầu tiên được tổ chức tại khu vực này.

Kể từ khi ra mắt vào năm 2019, WayV đã khẳng định được vị thế vững chắc trên thị trường âm nhạc toàn cầu, vượt ra ngoài phạm vi châu Á. Với phong cách âm nhạc tinh tế cùng những màn trình diễn chỉn chu, nhóm đã tạo nên dấu ấn riêng biệt. Vào tháng 8 vừa qua, WayV đã phát hành mini album thứ tám mang tên 'Vision Wings', cho thấy sự mở rộng trong phạm vi âm nhạc của nhóm.

Sự góp mặt của nghệ sĩ solo EVAN cũng thu hút nhiều sự chú ý. Sau khi bắt đầu sự nghiệp solo vào tháng Sáu, với đĩa đơn đầu tay 'Ride or Die', EVAN tiếp tục phát hành mini album đầu tiên 'DEATH OF ME' vào tháng Chín. Trong các sản phẩm solo của mình, anh trực tiếp tham gia vào quá trình viết lời, sáng tác và chỉ đạo hình ảnh, qua đó xây dựng một bản sắc âm nhạc độc đáo.

A2O LITE, nhóm nhạc vừa xuất hiện trên thị trường K-pop vào nửa cuối năm nay cũng sẽ tham gia biểu diễn. Ngay khi ra mắt trong tháng này, ca khúc đầu tay "NEON" của nhóm đã nhanh chóng càn quét các bảng xếp hạng âm nhạc lớn cũng như các chương trình âm nhạc tại Hàn Quốc và quốc tế, đồng thời tạo nên một trào lưu thử thách (challenge) lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội toàn cầu.

Trước đó, D AWARDS đã công bố danh sách nghệ sĩ biểu diễn qua ba đợt. Jihyo (TWICE) sẽ đảm nhận vai trò dẫn chương trình chính kiêm nghệ sĩ biểu diễn, cùng với sự tham gia của TXT, Yeonjun, DPR IAN, P1Harmony, YENA, KISS OF LIFE, AMPERS&ONE, RESCENE, KickFlip, KiiiKiii, IDID, ALPHA DRIVE ONE, LNGSHOT và AND2BLE.

Danh sách nghệ sĩ đợt thứ năm, lịch trình chi tiết cho sự kiện kéo dài hai ngày và thông tin chính thức về việc mở bán vé sẽ sớm được công bố trong thời gian tới.