'D AWARDS 2027 in PARIS' bổ sung dàn line-up
WayV, EVAN và A2O LITE góp mặt trong dàn nghệ sĩ biểu diễn thứ tư tại 'D AWARDS 2027 in PARIS'.
Vào ngày 28/10, ban tổ chức D AWARDS đã công bố danh sách nghệ sĩ biểu diễn đợt thứ tư cho sự kiện, bao gồm WayV, EVAN và A2O LITE. Đây là lần thứ ba D AWARDS được tổ chức. Sự kiện sẽ diễn ra trong hai ngày 15 và 16/1/2027 (giờ địa phương), tại Plenitude Arena (trước đây là Paris La Défense Arena), nhà thi đấu trong nhà lớn nhất tại Liên minh Châu Âu (EU). Đây cũng sẽ là lễ trao giải dành cho các nội dung giải trí Hàn Quốc (K-content) đầu tiên được tổ chức tại khu vực này.
Trước đó, D AWARDS đã công bố danh sách nghệ sĩ biểu diễn qua ba đợt. Jihyo (TWICE) sẽ đảm nhận vai trò dẫn chương trình chính kiêm nghệ sĩ biểu diễn, cùng với sự tham gia của TXT, Yeonjun, DPR IAN, P1Harmony, YENA, KISS OF LIFE, AMPERS&ONE, RESCENE, KickFlip, KiiiKiii, IDID, ALPHA DRIVE ONE, LNGSHOT và AND2BLE.
Danh sách nghệ sĩ đợt thứ năm, lịch trình chi tiết cho sự kiện kéo dài hai ngày và thông tin chính thức về việc mở bán vé sẽ sớm được công bố trong thời gian tới.
Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/d-awards-2027-in-paris-bo-sung-dan-line-up-post1889372.tpo