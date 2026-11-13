Cyprus: Bốn người bị bắt trong âm mưu ám sát bằng bom xe trị giá 800.000 euro

Cảnh sát Cyprus đang điều tra một âm mưu ám sát được cho là nhằm vào một doanh nhân 55 tuổi tại thành phố Limassol, sau khi bắt giữ bốn người đàn ông trong chiến dịch truy quét tội phạm có tổ chức mang tên Aegis ngày 10/11.

Theo thông tin được trình bày tại Tòa án quận Nicosia ngày 11/11, kế hoạch bị cáo buộc liên quan đến việc đặt một thiết bị nổ nặng khoảng 820 gram lên ôtô của mục tiêu, sau đó kích hoạt từ xa khi người này đang lái xe.

Cảnh sát nghi ngờ khoản tiền 800.000 euro được đưa ra để thực hiện vụ giết người, trong đó 400.000 euro trả trước và phần còn lại sẽ được thanh toán sau khi mục tiêu bị sát hại.

Cảnh sát hiện vẫn tiếp tục thu thập lời khai, kiểm tra dữ liệu điện thoại và hình ảnh camera giám sát để làm rõ vai trò của từng người trong vụ án này. Ảnh: Cyprus Mail

Nạn nhân dự kiến là một người đàn ông từng thụ án tù dài hạn và hiện sinh sống tại khu vực Limassol. Theo các nguồn tin địa phương, người này từng có quan hệ thân thiết với một doanh nhân giàu có đang ở nước ngoài. Mâu thuẫn tài chính được cho là nguyên nhân dẫn đến kế hoạch trả thù.

Cảnh sát nhận được thông tin cảnh báo về nguy cơ xảy ra vụ tấn công từ tháng 9. Một cuộc gọi nặc danh ngày 13/9 thông báo với cơ quan điều tra rằng có người đang lên kế hoạch sát hại doanh nhân nói trên. Sau đó, lực lượng chức năng triển khai biện pháp bảo vệ nơi ở và phương tiện của người này.

Theo lời khai được trình bày tại tòa, một nghi phạm 36 tuổi, quốc tịch Bulgaria, từng làm việc tại hộp đêm do người đàn ông 55 tuổi điều hành. Người này bị cáo buộc được những cá nhân ở nước ngoài tiếp cận và giao nhiệm vụ thu nhận thiết bị nổ, sau đó đặt lên xe của mục tiêu. Việc nghi phạm từng làm việc tại cơ sở kinh doanh được cho là giúp người này nắm được thói quen sinh hoạt và phương tiện mà nạn nhân thường sử dụng.

Một nghi phạm 48 tuổi bị cho là người sắp xếp kế hoạch, trong khi người đàn ông 32 tuổi bị nghi hỗ trợ vận chuyển thiết bị. Đáng chú ý, một người đàn ông 70 tuổi được cho là đã biết về âm mưu và tìm cách ngăn chặn. Theo lời khai tại tòa, người này đã tháo bộ phận kích nổ khỏi thiết bị sau khi phát hiện mục tiêu dự kiến là người quen của mình. Ông cũng được cho là đã gọi điện cảnh báo nạn nhân.

Bốn người đàn ông, lần lượt 48, 36, 32 và 70 tuổi, bị điều tra về các cáo buộc âm mưu giết người, tàng trữ và vận chuyển trái phép chất nổ, tham gia tổ chức tội phạm và rửa tiền. Tòa án quyết định cho phép cảnh sát tạm giam cả bốn người trong tám ngày để phục vụ điều tra.

Hai người khác được cho là có liên quan đến vụ việc hiện đang ở nước ngoài và bị nhà chức trách truy tìm. Cảnh sát tiếp tục thu thập lời khai, kiểm tra dữ liệu điện thoại và hình ảnh camera giám sát để làm rõ vai trò của từng người.

Các cáo buộc hiện vẫn đang trong quá trình điều tra. Bốn nghi phạm chưa bị kết tội và vụ án chưa được đưa ra xét xử.