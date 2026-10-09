CYE 2026 công bố 5 doanh nghiệp vào chung kết

Đại diện một đội thi trình bày ý tưởng kinh doanh tại vòng Bán kết. Ảnh: ĐVCC

Năm doanh nghiệp gồm AirX Carbon, IBAS, Mamibabi, Ngự Thuyền Hueritage và Real Bean Coffee, hoạt động trong các lĩnh vực vật liệu sinh học, công nghệ vi sinh, chăm sóc gia đình ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), du lịch di sản và cà phê chất lượng cao.

Các doanh nghiệp được lựa chọn từ Top 20 sau hơn 2 tháng tham gia đánh giá, thuyết trình và cố vấn chuyên sâu. Điểm chung của các mô hình là đã có sản phẩm, dịch vụ trên thị trường, một số doanh nghiệp bước đầu ghi nhận doanh thu, xuất khẩu và xây dựng được mạng lưới khách hàng, vùng nguyên liệu thực tế.

Trong đó, AirX Carbon phát triển pallet sinh học từ phụ phẩm nông nghiệp, đã cung cấp sản phẩm tại Việt Nam và một số thị trường quốc tế. IBAS ứng dụng công nghệ vi sinh trong nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản; Mamibabi phát triển nền tảng công nghệ hỗ trợ thai kỳ và chăm sóc gia đình. Ngự Thuyền Hueritage khai thác du lịch trải nghiệm trên sông Hương, kết hợp ẩm thực và văn hóa Huế; Real Bean Coffee phát triển cà phê Fine Robusta, liên kết với hơn 200 hộ nông dân trên khoảng 130ha canh tác nông lâm kết hợp và xuất khẩu tới 8 quốc gia.

Theo ông Trần Anh Khôi, Trưởng ban tổ chức CYE 2026, các doanh nghiệp vào chung kết đều đã vượt qua giai đoạn ý tưởng, trực tiếp giải quyết những bài toán của thị trường. Quá trình cố vấn và thuyết trình giúp các đội rà soát mô hình vận hành, tài chính và khả năng tăng trưởng.

CYE 2026 có chủ đề “Hardened by Challenges”, hướng tới tạo môi trường để doanh nhân trẻ kiểm chứng mô hình kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị và tìm kiếm cơ hội phát triển. Cuộc thi có giải Nhất trị giá 150 triệu đồng, giải Nhì 75 triệu đồng, giải Ba 30 triệu đồng và hai giải Khuyến khích với tổng trị giá 30 triệu đồng. Đại diện được lựa chọn tại cuộc thi cấp quốc gia có cơ hội tham gia CYE ASPAC 2027 tại Đài Loan.