Dự án cộng đồng “Cyber Z – Tiên phong phòng trừ lừa đảo” do Tạp chí điện tử An ninh mạng Việt Nam chủ trì, dưới sự chỉ đạo của Cục An ninh mạng (A05, Bộ Công an), với sự bảo trợ của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; phối hợp cùng TikTok Việt Nam, Tổ chức Chống Lừa Đảo và các đơn vị đồng hành.

Tiếp nối hành trình lan tỏa kỹ năng nhận diện, phòng ngừa lừa đảo trực tuyến tại các giảng đường Hà Nội, Cyber Z đang mở rộng hoạt động đến TP.HCM, hướng tới đưa kiến thức an toàn số đến gần hơn với sinh viên. Trong khuôn khổ chuyến công tác từ ngày 25 đến 28/11, Ban tổ chức làm việc với các trường đại học, cao đẳng để giới thiệu dự án, vận động sinh viên tham gia cuộc thi và trao đổi phương án phối hợp tổ chức các hoạt động trong tháng 12.

Ngày 25/11, đoàn công tác do Nhà báo Nguyễn Tất Hồng Dương, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử An ninh mạng Việt Nam, làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Trường Đại học Sài Gòn. TS. Võ Văn Thật, Hiệu trưởng nhà trường, cùng Ban Giám hiệu đã đón tiếp đoàn, trao đổi và thống nhất các nội dung phối hợp triển khai chương trình.

Đại diện lãnh đạo nhà trường chụp ảnh lưu niệm cùng ban tổ chức chương trình Cyber Z. ( Ảnh: Luân Quyền)

Tại buổi làm việc, nhà báo Nguyễn Tất Hồng Dương cho rằng, an ninh mạng không còn là vấn đề riêng của lĩnh vực kỹ thuật mà đã gắn trực tiếp với sự an toàn của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng trên không gian số. Sinh viên là nhóm thường xuyên sử dụng mạng xã hội, các nền tảng trực tuyến, đồng thời có nhu cầu tìm việc làm thêm, giao dịch và trao đổi thông tin trên môi trường mạng. Đây cũng là những yếu tố khiến người trẻ có thể trở thành mục tiêu của các đối tượng lừa đảo với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Theo ông Dương, bên cạnh việc cung cấp kiến thức để sinh viên nhận diện phương thức, thủ đoạn lừa đảo và biết cách tự bảo vệ, điều quan trọng là khơi dậy vai trò chủ động của người trẻ trong phòng, chống tội phạm trên không gian mạng. Sinh viên không chỉ là đối tượng cần được bảo vệ mà còn có thể trở thành những người truyền tải thông điệp, chia sẻ kỹ năng và cảnh báo các nguy cơ đến bạn bè, gia đình, cộng đồng thông qua chính những nền tảng và hình thức sáng tạo nội dung mà giới trẻ đang sử dụng.

Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Sài Gòn bày tỏ sự đồng tình với định hướng của dự án, đánh giá đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực đối với sinh viên trong bối cảnh các hình thức lừa đảo trực tuyến ngày càng diễn biến phức tạp. Nhà trường thống nhất phối hợp cùng Ban tổ chức triển khai các hoạt động, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận kiến thức, kỹ năng cần thiết, qua đó nâng cao khả năng tự bảo vệ và chủ động tham gia tuyên truyền phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng.

Video giới thiệu lễ công bố dự án Cyber Z.

Hai bên cũng trao đổi phương án tổ chức workshop nhằm trang bị kỹ năng nhận diện, phòng tránh lừa đảo trực tuyến cho khoảng 600 sinh viên. Hoạt động dự kiến được triển khai trong khoảng thời gian phù hợp với lịch học của nhà trường, trước kỳ thi, tạo điều kiện để đông đảo sinh viên tham gia.

Lan tỏa từ cuộc thi trực tuyến đến ngày hội sáng tạo nội dung

Trước khi diễn ra các hoạt động trực tiếp tại trường, Cyber Z mở rộng sức lan tỏa thông qua cuộc thi sáng tạo nội dung trực tuyến trên cổng thông tin của dự án. Đây là cơ hội để sinh viên ở nhiều trường đại học, cao đẳng tham gia tìm hiểu các phương thức lừa đảo, vận dụng kiến thức đã tiếp nhận để xây dựng những sản phẩm truyền thông gần gũi, dễ tiếp cận và có khả năng lan truyền trên mạng xã hội.

BTC chương trình làm việc với Đại học Hoa Sen. ( Ảnh: Luân Quyền)

Cuộc thi được triển khai với các nội dung dành cho cá nhân và đội nhóm. Ở thử thách cá nhân, người tham gia trả lời 20 câu hỏi nhận diện lừa đảo và đăng tải sản phẩm truyền thông của mình. Với thử thách đội nhóm, các nhóm sinh viên sẽ xây dựng video dựa trên những tình huống lừa đảo phổ biến, qua đó chuyển hóa kiến thức an toàn số thành nội dung cảnh báo sinh động. Tổng giá trị giải thưởng dự kiến của cuộc thi khoảng 50 triệu đồng.

Ngoài ra, tiếp nối hoạt động trực tuyến, Ngày hội Sáng tạo nội dung số dự kiến tổ chức giữa tháng 12 tại Trường Đại học Hoa Sen sẽ là điểm hẹn để sinh viên các trường có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, tranh tài và thể hiện những ý tưởng truyền thông phòng, chống lừa đảo trực tuyến.

Thể lệ cuộc thi trực tuyến.

Thể lệ cuộc thi trực tuyến.

Thông qua chuỗi hoạt động từ trực tuyến đến trực tiếp, Cyber Z kỳ vọng mở rộng mạng lưới sinh viên tham gia phòng, chống lừa đảo, không chỉ trang bị kỹ năng tự bảo vệ mà còn tạo điều kiện để người trẻ chủ động sản xuất, chia sẻ nội dung hữu ích, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn hơn.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại TP.HCM từ ngày 25 đến 28/11, đoàn công tác của Tạp chí dự kiến làm việc với Trường Đại học Gia Định, Trường Đại học Luật TP.HCM, Trường Đại học Hoa Sen, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Trường Cao đẳng Y Dược và Kinh tế Công nghệ (CMET), cùng một số cơ sở giáo dục khác...

Dự kiến chương trình sẽ diễn ra trong tháng 12.