Cựu vương hai ngả ngược, xuôi

Hà Nội FC (áo sẫm) chỉ còn cách Ninh Bình FC 1 điểm.

Đội bóng thành Nam đã dần vượt qua giai đoạn chệch choạc đầu mùa để vươn lên chiếm ngôi đầu bảng V-League 2026/27. Chiến thắng ngược dòng ấn tượng 3-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 6 là lời khẳng định đanh thép về bản lĩnh nhà vô địch. Dưới sự tỏa sáng đúng lúc của các nhân tố nội kết hợp với bộ khung thi đấu gắn kết, Nam Định đang cho thấy sự ổn định vượt trội và tạm quên “nỗi nhớ Xuân Son”.

Dù trải qua không ít biến động, đại diện Thủ đô nhanh chóng khẳng định lại tư thế ứng viên vô địch. Chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước hiện tượng Ninh Bình FC ở vòng 6 đã giúp Hà Nội FC trực tiếp ngắt mạch thăng hoa của đối thủ, đồng thời áp sát top đầu.

Dù không sở hữu dàn sao rầm rộ, SLNA đang là một trong những đội bóng chơi lì lợm nhất giải đấu. Trận hòa 1-1 kiên cường trước Công an Hà Nội (CAHN) giúp đại diện xứ Nghệ tiếp tục duy trì mạch trận bất bại, củng cố vị thế vững chắc ở nửa trên bảng xếp hạng.

Không thể phủ nhận “nội lực” của Thép Xanh Nam Định, Hà Nội FC và SLNA đã giúp họ kết thúc 6 vòng đấu với những vị trí tốt, nhưng không thể quên bối cảnh “quá tải” của các ứng viên Công an Hà Nội, Thể Công Viettel và những vấn đề nội tại ở Ninh Bình FC, 2 CLB dẫn đầu ở mùa giải trước.

Thực thế không thể chối cãi là, CAHN và Thể Công Viettel tỏ ra đuối sức vì “xoay tua” giữa các giải đấu mà họ phải tham gia. Việc phải căng sức trên nhiều mặt trận (bao gồm cả các giải đấu cúp khu vực/châu lục) khiến hai ứng viên vô địch đối mặt với bài toán thể lực. CAHN vừa bị SLNA cầm chân, trong khi Thể Công Viettel rơi vào khủng hoảng ngắn với chuỗi trận không thắng, dẫn đến việc chia tay HLV Velizar Popov ngay sau trận thua Thép Xanh Nam Định.

Ninh Bình FC cũng chững lại thấy rõ. Sau giai đoạn đầu bùng nổ, Ninh Bình FC bắt đầu bộc lộ hạn chế về chiều sâu đội hình khi chạm trán các đối thủ lọc lõi. Trận thua 0-1 trước Công an TPHCM và thất bại 1-2 trước Hà Nội FC liên tiếp chỉ ra rằng cuộc đua đường dài vẫn đòi hỏi bản lĩnh của các đội bóng giàu kinh nghiệm.

Ở chiều ngược lại, cuộc chiến sinh tồn nơi đáy bảng xếp hạng đang diễn ra vô cùng căng thẳng. Sau thất bại 0-1 trước tân binh Bắc Ninh FC, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vẫn chìm sâu ở vị trí áp chót với vỏn vẹn 3 điểm. Hàng công thiếu sắc bén cùng tâm lý thi đấu bất ổn khiến đội bóng phố Núi sớm bước vào cuộc đua trụ hạng đầy cam go.

Trong khi đó, mọi chuyện ở tân binh TP Đồng Nai còn tồi tệ hơn khi “trường kỳ” chôn chân ở cuối bảng xếp hạng chỉ với 1 điểm sau 6 vòng đấu. Chuỗi trận chỉ hòa và thua, kèm kỷ lục buồn chưa ghi nổi một bàn thắng nào, đang biến TP Đồng Nai thành ứng viên nặng ký nhất cho suất xuống hạng. Nguy cơ “thoát xui” của HAGL và TP Đồng Nai còn tiềm ẩn ở vòng 7 khi 2 đối thủ Hà Nội FC và SHB Đà Nẵng đang hưng phấn từ kết quả chiến thắng ở vòng đấu trước. Nếu không tận dụng tốt lợi thế sân nhà để “giải hạn”, 2 cựu vương V-League 1 và giải hạng Nhất càng bị lún sâu trong áp lực đua trụ hạng.