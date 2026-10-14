Cựu vua phá lưới Huỳnh Kesley làm trợ lý ở Becamex TPHCM

Ở vai trò mới, Huỳnh Kesley sẽ tham gia công tác huấn luyện, hỗ trợ HLV trưởng Gerard Albadalejo về chuyên môn, đặc biệt trong việc cải thiện khả năng tấn công của đội bóng.

Huỳnh Kesley là một trong những tiền đạo nhập tịch nổi bật nhất lịch sử V-League. Gia nhập Bình Dương năm 2005, chân sút sinh năm 1981 lập tức gây tiếng vang khi giành danh hiệu Vua phá lưới với 21 bàn thắng và góp công giúp đội bóng đất Thủ ba lần vô địch V.League vào các năm 2007, 2008 và 2014, trở thành gương mặt quen thuộc với nhiều thế hệ người hâm mộ.

Năm 2009, Kesley chính thức có quốc tịch Việt Nam và từng được HLV Henrique Calisto triệu tập lên đội tuyển quốc gia.