Cứu vớt kịp thời 5 ngư dân gặp nạn trên biển

Trước đó, khoảng 20h ngày 22/9/2026, Đồn Biên phòng Trung Bình nhận tin báo phương tiện CM-92044-TS gặp nạn tại vùng biển cách cảng cá Trần Đề khoảng 24 hải lý. Trên phương tiện có 5 ngư dân, đều quê Cà Mau.

Cán bộ Quân y đồn Biên phòng Trung Bình thăm khám sức khỏe cho các ngư dân.

Ngay sau đó, lực lượng Biên phòng thông báo cho các tàu hoạt động gần khu vực phối hợp tìm kiếm, cứu nạn. Khoảng 20h30 cùng ngày, tàu cá CM-08032-TS do ông Lê Văn Phúc làm thuyền trưởng phát hiện và cứu vớt an toàn cả 5 ngư dân.

Đến 8h50’ ngày 23/9/2026, tàu đưa các ngư dân về Trạm Kiểm soát Biên phòng Trần Đề. Lực lượng Biên phòng tổ chức tiếp nhận, kiểm tra sức khỏe và chăm sóc các ngư dân.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do phương tiện gặp sóng to, gió lớn trong quá trình hoạt động trên biển. Sau khi tiếp nhận, Đồn Biên phòng Trung Bình tiếp tục theo dõi sức khỏe, hoàn tất thủ tục và phối hợp gia đình đưa các ngư dân về địa phương.