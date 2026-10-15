Cứu vớt 5 thuyền viên trôi dạt trên biển sau vụ cháy, chìm tàu cá

Chỉ huy Đồn Biên phòng Nhật Lệ thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ 5 thuyền viên Nghệ An gặp nạn trên biển sau sự cố cháy, chìm tàu cá. Ảnh: Anh Quân

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 14/10, tàu cá NA-90203-TS do ông Nguyễn Văn Khoa (sinh năm 1995, trú tại xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, đang khai thác hải sản cách cửa Nhật Lệ khoảng 35 hải lý về phía Đông Nam thì bất ngờ xảy ra sự cố chập điện, gây cháy và chìm tàu.

Trước tình huống nguy hiểm, cả 5 thuyền viên trên tàu đã sử dụng áo phao, kết các phao tròn lại để bám vào và trôi dạt trên biển. Sau khoảng 2 giờ, các thuyền viên được tàu cá QB-44046-TS do ông Mai Văn Toản (sinh năm 1979, trú tại xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị) làm thuyền trưởng phát hiện, cứu vớt và đưa lên tàu an toàn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Nhật Lệ chủ động triển khai lực lượng, sẵn sàng hỗ trợ và tiếp nhận các ngư dân gặp nạn.

Đến 13 giờ 20 phút ngày 15/10, tàu cá QB-44046-TS cập cầu Trạm Kiểm soát Biên phòng Nhật Lệ. Quân y đơn vị tiến hành thăm khám sức khỏe cho 5 thuyền viên. Hiện, sức khỏe của các thuyền viên đều ổn định và đã liên lạc được với gia đình.