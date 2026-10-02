Cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương xin giảm hình phạt cho nhân viên

Sau 5 ngày xét xử sơ thẩm 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, ngày 2/10, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội nghị án.

Nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử nghị án, bị cáo chủ mưu, cầm đầu trong vụ án Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979, có 7 tiền án, tiền sự) xin Hội đồng xét xử xem xét cho các nhân viên y tế của Viện Pháp y tâm thần Trung ương được hưởng khoan hồng. Theo bị cáo Mai Anh, nguyên nhân khiến họ phạm tội là do bị cáo gây sức ép khiến họ phải nhận tiền mà làm trái quy định của viện và của ngành Y tế.

Bị cáo chủ mưu, cầm đầu Nguyễn Thị Mai Anh.

Mai Anh khẳng định, bị cáo đã dùng con nhỏ gây sức ép, đập phá đồ đạc để bác sĩ phải mở cửa, ép bác sĩ, điều dưỡng và bảo vệ phải nhận tiền để bị cáo được thực hiện các hành vi trái pháp luật.

Trước đó, Mai Anh bị Viện kiểm sát đề nghị từ 15-16 năm tù về tội “Đưa hối lộ”; từ 5-6 năm tù về tội “Môi giới hối lộ” và từ 17-18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tổng hợp hình phạt cả ba tội danh là 30 năm tù.

Nói lời sau cùng, bị cáo Lê Văn Đông (SN 1978, chồng Mai Anh, có 13 tiền án, tiền sự) xin Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo mức án thấp nhất. Bị cáo Đông bị Viện kiểm sát đề nghị từ 17-19 năm tù về hai tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Trần Văn Trường, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Nói lời sau cùng, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Trần Văn Trường ngoài xin giảm nhẹ hình phạt cho mình, còn xin giảm nhẹ hình phạt cho các nhân viên của viện.

Trong nhóm các bị cáo bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”, Viện kiểm sát đánh giá bị cáo Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương) là người tham gia nhiều Hội đồng giám định, nhận số tiền nhiều nhất, có vai trò cao nhất trong việc giám định tâm thần không đúng. Bị cáo Trần Văn Trường bị Viện kiểm sát đề nghị 20 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Nói lời sau cùng, bị cáo Ngô Văn Vinh (cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương) bày tỏ sự đau xót phải ra hầu tòa sau khi bản thân đã nghỉ hưu nhiều năm. Bị cáo Vinh nhận thức hành vi của mình là sai phạm và xin được giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Vinh bị Viện kiểm sát đề nghị từ 3-4 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Vợ bị cáo Trần Văn Trường là bị cáo Đặng Thị Hòa (nhân viên Viện Pháp y tâm thần Trung ương) khi nói lời sau cùng cũng xin Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt để bị cáo được sớm trở về gia đình, chăm sóc cho các con. Bị cáo Hòa bị Viện kiểm sát đề nghị từ 8-9 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Nói lời sau cùng, các bị cáo còn lại đều thừa nhận hành vi phạm tội, ăn năn hối cải, trình bày do thiếu hiểu biết pháp luật mà vi phạm; một số bị cáo cho biết tuổi cao, sức khỏe yếu; một số có con nhỏ, gia đình hoàn cảnh khó khăn… xin Hội đồng xét xử cân nhắc khi lượng hình.

Trong tổng số 65 bị cáo, Viện kiểm sát đề nghị mức án thấp nhất từ 12 tháng tù treo (có 7 bị cáo được đề nghị tù treo) đến cao nhất là Nguyễn Thị Mai Anh tổng mức án 30 năm tù.

Sau khi các bị cáo nói lời sau cùng, chủ tọa thông báo phiên tòa nghị án kéo dài. Thời gian tuyên án vào 14h30’ ngày 7/10.