Cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương và 'bà trùm' nhận án tù

Sau nhiều ngày xét xử, chiều 7/10, TAND TP Hà Nội tuyên án 65 bị cáo trong vụ án "Tàng trữ trái phép chất ma túy; tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đưa hối lộ; nhận hối lộ; môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; làm sai lệch hồ sơ vụ án và đánh bạc" xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương) 20 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Cùng bị tuyên án về tội Nhận hối lộ, bị cáo Ngô Văn Vinh (SN 1962, nguyên Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương, đã nghỉ hưu) nhận án 7 năm 6 tháng tù; Dương Văn Lương (SN 1962, cựu Phó viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương) chịu 10 năm tù.

HĐXX tuyên phạt "bà trùm" Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979, ở Hà Nội) 30 năm tù về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Môi giới hối lộ.

Bị cáo Lê Văn Đông (chồng Mai Anh) bị tuyên phạt 19 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các bị cáo khác nhận án từ 12 tháng tù treo đến 19 năm tù giam.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, đã xâm phạm hoạt động đúng đắn và uy tín của nhiều đơn vị, cơ quan, tổ chức, đặc biệt trong lĩnh vực giám định tư pháp, hoạt động tố tụng.

Các bị cáo đã lợi dụng chính sách khoan hồng của Nhà nước trong việc tạo điều kiện điều trị cho các can phạm là người có bệnh tâm thần, qua đó trục lợi có hệ thống, thể hiện sự coi thường pháp luật, gây hoang mang, bất bình trong xã hội.

Trong vụ án này, Nguyễn Thị Mai Anh đóng vai trò trung tâm của các hành vi phạm tội. Bị cáo phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, có tổ chức, tinh vi, xảo quyệt, có sự phân công vai trò chặt chẽ cho các đối tượng "đàn em".

Bản thân bị cáo Mai Anh phạm nhiều tội, có nhân thân xấu, chưa thực sự thành khẩn, nên cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc.

Theo cáo trạng, ông Trần Văn Trường đã nhận 4,6 tỷ đồng từ “bà trùm” Mai Anh và một số đối tượng khác để ra kết luận giám định tâm thần cho 27 trường hợp là các bị can, bị cáo, bị án không đúng thực trạng bệnh. Mục đích của việc này là để các đối tượng được đi chữa bệnh bắt buộc, trốn tránh việc bị giam, giữ và thi hành án phạt tù. Bị cáo Trường còn nhận hơn 3,3 tỷ đồng từ cán bộ của viện để tuyển dụng một số cá nhân vào làm việc; nhận tiền từ Mai Anh để tạo điều kiện cho “bà trùm” được ở phòng riêng cùng 2 con nhỏ và xin cho một số nhân viên của viện được đi học, chuyển khoa. Tổng số tiền ông Trường phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nhận hối lộ là hơn 8 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo hưởng lợi riêng 6,8 tỷ đồng. Trong khi đó, Mai Anh bị cáo buộc dùng tiền và lợi ích vật chất khác để hối lộ các cán bộ, nhân viên của viện theo tháng hoặc các dịp lễ, ngày nghỉ nhằm được bỏ qua các sai phạm. “Bà trùm” này còn hối lộ để tác động đến việc ra kết luận giám định không đúng tình trạng tâm thần của chồng; môi giới cho nhiều đối tượng là các bị can, bị cáo, bị án đưa hối lộ cho các thành viên hội đồng giám định của Viện Pháp y tâm thần Trung ương và Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc để ra kết luận giám định không đúng tình trạng bệnh. Cáo trạng xác định, số tiền Mai Anh phải chịu trách nhiệm hình sự trong việc đưa hối lộ là hơn 1,5 tỷ đồng. Bị cáo còn phải chịu trách nhiệm hình sự vì đã môi giới hối lộ 6 tỷ đồng để làm sai lệch kết luận giám định và có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 2,6 tỷ đồng.