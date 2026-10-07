Cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương lĩnh án 20 năm tù

Bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh tại Tòa. (Ảnh: VP)

Hội đồng xét xử đánh giá, hành vi vi phạm của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm hoạt động đúng đắn của nhà nước, gây bất bình trong dư luận, ảnh hưởng uy tín của các cơ quan quản lý nhà nước, nhất là trong lĩnh vực giám định tư pháp, hoạt động tố tụng. Các bị cáo đã lợi dụng chính sách của nhà nước, xâm phạm nhiều quan hệ pháp luật, thể hiện sự coi thường pháp luật, cần phải chịu hình phạt nghiêm khắc để bảo đảm tính răn đe.

Bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh, có nhân thân xấu, phạm nhiều tội, có nhiều tình tiết tăng nặng nên phải chịu mức án cao nhất. Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 16 năm về tội “Đưa hối lộ” và 10 năm về tội “Môi giới hối lộ”. Tổng hình phạt chung cho 3 tội danh mà bà “trùm” này phải chấp hành là 30 năm tù

Bị cáo Lê Văn Đông, người có quan hệ chung sống như vợ chồng với Mai Anh bị tuyên 10 năm về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, 9 năm về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Tổng hợp hình phạt chung là 19 năm tù.

Bị cáo Trần Văn Trường, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương. (Ảnh: VP)

Với tội danh “Nhận hối lộ”, bị cáo Trần Văn Trường, cựu Viện trưởng Pháp y tâm thần Trung ương bị tuyên mức án 20 năm tù. Bị cáo Đặng Thị Hòa, vợ cựu Viện trưởng, cựu nhân viên Viện Pháp y tâm thần Trung ương bị tuyên 8 năm tù về cùng tội danh. Theo Hội đồng xét xử, bị cáo Trần Văn Trường là người có vai trò cao nhất trong nhóm sai phạm nhận hối lộ vì giữ chức vụ cao nhất, nhận nhiều tiền nhất và tham gia nhiều Hội đồng giám định tâm thần nhất, đưa ra nhiều kết quả giám định sai nhất để nhận tiền của Mai Anh. Ngoài ra, ông cũng bị Mai Anh dùng vật chất chi phối để được hưởng đặc quyền trong Viện.

Bị cáo Lâm Văn Thành, cựu Phó viện trưởng Pháp y tâm thần Trung ương bị tuyên 10 năm 6 tháng tù về tội “Nhận hối lộ”.

Bị cáo Trần Đại Quân, cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ Viện Pháp y tâm thần Trung ương, bị tuyên 9 năm về tội “Nhận hối lộ”, 4 năm về tội “Môi giới hối lộ”. Tổng hình phạt là 11 năm tù.

Trong vụ án này, bị cáo Đỗ Văn Tuấn, cựu cán bộ phòng cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp Công an Hà Nội bị tuyên 4 năm tù về tội “Môi giới hối lộ”.

Bị cáo Phạm Minh Tuấn, cựu cán bộ Công an phường Tràng Tiền, nguyên điều tra viên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội bị tuyên 7 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, 4 năm tù về tội “Môi giới hối lộ”, tổng hình phạt 11 năm tù cho 2 tội danh.

Bị cáo Lê Văn Thưởng, cựu cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Nội bị tuyên 4 năm tù về tội “Đưa hối lộ”, 5 năm 6 tháng tù về tội “Làm sai lệch hồ sơ vụ án”. Tổng hình phạt 9 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Dương Thị Hòa, cựu kiểm sát viên sơ cấp Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 Hà Nội bị tuyên 3 năm về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bốn bảo vệ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương: Đặng Hoa Bốn, Lý Văn Xuân, Phùng Văn Chơn nhận mức án 2 năm tù riêng Nguyễn Văn Ngọc nhận mức án 3 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Trong số 65 bị cáo có 12 bị cáo được Hội đồng xét xử cho hưởng mức án 12 tháng tù treo đến 2 năm 6 tháng tù treo.

Theo bản án sơ thẩm, Hội đồng xét xử cũng kiến nghị Bộ Y tế, Bộ Công an sửa đổi một số chính sách để tăng cường hiệu lực quản lý của nhà nước với hoạt động giám định pháp y tâm thần. Đề nghị Cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội làm rõ hành vi của bị cáo Trần Quốc An trong việc giúp sức bị cáo Lê Văn Đông tổ chức tiệc ma túy tại Sầm Sơn, Thanh Hóa.