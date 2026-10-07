Cựu viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương lĩnh 20 năm tù

Chiều 7/10, TAND TP tuyên án với 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và các đơn vị liên quan.

Theo đó, bị cáo Trần Văn Trường (53 tuổi, cựu viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương) bị tuyên 20 năm tù về tội nhận hối lộ. Vợ ông Trường là Đặng Thị Hòa bị tuyên 8 năm tù với cùng tội danh.

Cùng bị tuyên tội nhận hối lộ, bị cáo Ngô Văn Vinh (cựu Viện trưởng), nhận 7 năm 6 tháng tù; các cựu Phó Viện trưởng Lâm Văn Thành 10 năm 6 tháng tù, Dương Văn Lương 10 năm tù.

Bác sĩ Tạ Trung Kiên và vợ là điều dưỡng Trần Thùy Linh nhận mức án 7 năm 6 tháng và 2 năm án treo.

Ba cựu cán bộ công an gồm Đỗ Văn Tuấn, Phạm Minh Tuấn và Lê Văn Thưởng lần lượt bị tuyên 4 năm, 11 năm và 9 năm 6 tháng tù. Cựu kiểm sát viên Dương Thị Hòa lĩnh 3 năm tù.

Bốn bảo vệ của Viện, mỗi người nhận từ 400.000 đồng đến 570.000 đồng để mở cổng cho “bà trùm” Nguyễn Thị Mai Anh và Đông (chồng Mai) ra ngoài trái quy định, bị tuyên từ 2 năm đến 3 năm tù.

Bị cáo Trần Văn Trường, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương tại toà.

Trước đó, đại diện VKSND TP Hà Nội đã công bố bản luận tội đối với các bị cáo, trong đó đánh giá vai trò, tính chất, mức độ hành vi phạm tội cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của từng bị cáo.

Theo bản luận tội, trong nhóm bị cáo nhận hối lộ trong hoạt động giám định, đại diện Viện kiểm sát xác định bị cáo Trần Văn Trường, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương, là người tham gia nhiều Hội đồng giám định nhất, nhận số tiền nhiều nhất và có vai trò cao nhất trong việc nhận hối lộ để giám định tâm thần không đúng.

Ngoài ra, Trường còn nhận tiền để Mai Anh được ở phòng riêng và nhận tiền để tuyển dụng cán bộ. Vì vậy, đại diện Viện kiểm sát nhấn mạnh Trường chịu trách nhiệm cao nhất trong số các bị cáo phạm tội “Nhận hối lộ”.

Lời khai của Trần Văn Trường phù hợp với lời khai của các thành viên khác trong Hội đồng giám định, kết quả giám định của 27 Hội đồng giám định và lời khai của một số người đưa hối lộ như Phạm Bích Loan (lao động tự do), Lê Văn Thưởng (cựu cán bộ công an).

Theo đó, có đủ căn cứ xác định Trường nhận hơn 4,78 tỷ đồng để giám định sai lệch cho 27 trường hợp; nhận 3,34 tỷ đồng để xin việc cho 7 trường hợp; nhận 2 điện thoại cùng một chiếc xe điện. Tổng số tiền Trường nhận hối lộ là 8,5 tỷ đồng, trong đó hưởng lợi hơn 6,85 tỷ đồng.

Đối với việc Trường khai đã đưa số tiền lớn hơn cho các thành viên Hội đồng giám định, Cơ quan điều tra đã đối chất, tuy nhiên, các bị cáo khác vẫn giữ nguyên lời khai.

Ngoài lời khai của Trường, không có tài liệu khác nên Viện kiểm sát xác định không có cơ sở kết luận lời khai này là có căn cứ.