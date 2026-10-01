Cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương chịu trách nhiệm cao nhất trong nhóm bị cáo nhận hối lộ

Ngày 1/10, phiên tòa xét xử 65 bị cáo trong vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Làm sai lệch hồ sơ vụ án; Đánh bạc; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và các đơn vị liên quan bước sang ngày làm việc thứ tư, tiếp tục với phần tranh luận.

Đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa luận tội các bị cáo.

Trước đó, đại diện VKSND TP Hà Nội đã công bố bản luận tội đối với các bị cáo, trong đó đánh giá vai trò, tính chất, mức độ hành vi phạm tội cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của từng bị cáo.

Theo bản luận tội, trong nhóm bị cáo nhận hối lộ trong hoạt động giám định, đại diện Viện kiểm sát xác định bị cáo Trần Văn Trường, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương, là người tham gia nhiều Hội đồng giám định nhất, nhận số tiền nhiều nhất và có vai trò cao nhất trong việc nhận hối lộ để giám định tâm thần không đúng.

Ngoài ra, Trường còn nhận tiền để Mai Anh được ở phòng riêng và nhận tiền để tuyển dụng cán bộ. Vì vậy, đại diện Viện kiểm sát nhấn mạnh Trường chịu trách nhiệm cao nhất trong số các bị cáo phạm tội “Nhận hối lộ”.

Quang cảnh phiên tòa.

Lời khai của Trần Văn Trường phù hợp với lời khai của các thành viên khác trong Hội đồng giám định, kết quả giám định của 27 Hội đồng giám định và lời khai của một số người đưa hối lộ như Phạm Bích Loan, Lê Văn Thưởng.

Theo đó, có đủ căn cứ xác định Trường nhận hơn 4,78 tỷ đồng để giám định sai lệch cho 27 trường hợp; nhận 3,34 tỷ đồng để xin việc cho 7 trường hợp; nhận 2 điện thoại cùng một chiếc xe điện. Tổng số tiền Trường nhận hối lộ là 8,5 tỷ đồng, trong đó hưởng lợi hơn 6,85 tỷ đồng.

Đối với việc Trường khai đã đưa số tiền lớn hơn cho các thành viên Hội đồng giám định, Cơ quan điều tra đã tiến hành đối chất. Tuy nhiên, các bị cáo khác vẫn giữ nguyên lời khai. Ngoài lời khai của Trường, không có tài liệu khác nên Viện kiểm sát xác định không có cơ sở kết luận lời khai này là có căn cứ.

Bị cáo Trần Văn Trường trước bục khai báo.

Đối với các bị cáo khác là thành viên Hội đồng giám định, Viện kiểm sát xác định những người này có vai trò cùng thực hiện hành vi nhận hối lộ.

Cụ thể, Hoàng Tất Thành, cựu Giám đốc Trung tâm Giám định pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc, Giám định viên, nhận 400 triệu đồng để kết luận giám định sai cho Lê Văn Đông và Đỗ Trần Cường.

Lâm Văn Thành, cựu Phó Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Giám định viên, nhận 290 triệu đồng để kết luận sai 14 trường hợp và nhận 100 triệu đồng để Mai Anh được ở buồng riêng khi chữa bệnh.

Bị cáo Dương Văn Lương, cựu Phó Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Giám định viên, nhận 325 triệu đồng để kết luận sai cho 11 trường hợp.

Các bị cáo Dương Văn Biết, cựu Trưởng khoa Giám định, Viện Pháp y tâm thần Trung ương; Lê Ngọc Hà, cựu Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Viện Pháp y tâm thần Trung ương; Lục Thị Thanh Bình, cựu Phó Giám đốc Trung tâm Giám định pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc, Giám định viên, đều nhận số tiền trên 100 triệu đồng để kết luận giám định sai cho từ 2 trường hợp trở lên.

Viện kiểm sát xác định các bị cáo này phạm tội “Nhận hối lộ” với 2 tình tiết định khung quy định tại điểm c, đ, khoản 2, Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Đối với các bị cáo Ngô Văn Vinh, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Giám định viên; Nguyễn Hữu Lợi, cựu cán bộ Viện Pháp y tâm thần Trung ương; Nguyễn Tô Hiệu, cựu bác sĩ Khoa Điều trị bắt buộc nam, Giám định viên Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Viện kiểm sát xác định các bị cáo nhận tiền để làm kết luận cho nhiều trường hợp, trong đó số tiền nhận đều dưới 100 triệu đồng. Các bị cáo bị xác định phạm tội “Nhận hối lộ” với tình tiết định khung quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Lại Thành Trung, cựu bác sĩ, Giám định viên Trung tâm Giám định pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc, nhận ít nhất 10 triệu đồng để giám định sai nên chịu trách nhiệm về tội “Nhận hối lộ” theo khoản 1, Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Theo đại diện Viện kiểm sát, các bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ Viện Pháp y tâm thần nêu trên đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện nộp lại tiền để khắc phục hậu quả. Trong quá trình công tác trước đây, các bị cáo nhận được nhiều giấy khen, bằng khen nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm s, v, khoản 1 và khoản 2, Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, xét tính chất, mức độ và hậu quả của những sai phạm, đại diện Viện kiểm sát cho rằng cần thiết phải cách ly các bị cáo khỏi xã hội một thời gian để giáo dục, phòng ngừa và răn đe.