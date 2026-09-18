Cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa lãnh 19 năm 6 tháng tù

Các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa và Trung tâm Pháp y khu vực Tây Nguyên

Theo đó, bị cáo Bùi Thế Hùng (SN 1961), cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, bị tuyên phạt 17 năm tù về tội "Nhận hối lộ"; 1 năm 6 tháng tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và 1 năm tù về tội "Môi giới hối lộ". Tổng hợp hình phạt là 19 năm 6 tháng tù.

Người kế nhiệm, bị cáo Lê Văn Hùng (SN 1971), bị tuyên phạt 18 năm tù về tội "Nhận hối lộ".

Trần Văn Thành, nguyên Giám đốc Trung tâm Pháp y khu vực Tây Nguyên, bị tuyên phạt 4 năm tù về tội "Nhận hối lộ".

Phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa và Trung tâm Pháp y khu vực Tây Nguyên

Các bị cáo là cựu Phó Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa bị phạt mức án như sau: Nguyễn Thành Công (SN 1965) 9 năm tù về tội "Nhận hối lộ" và 6 tháng tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; tổng hợp hình phạt 9 năm 6 tháng tù; Nguyễn Hữu Tý (SN 1960) nhận tổng mức án 4 năm tù về hai tội danh trên.

Các bị cáo còn lại là trưởng, phó khoa của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa và những người đưa, nhận, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ bị tuyên các mức án từ 1 năm tù đến 15 năm 6 tháng tù.

Theo cáo trạng, từ tháng 1-2016 đến tháng 6-2024, các bị cáo ban hành 26 kết luận giám định tâm thần và 3 hồ sơ bệnh án sai sự thật; đồng thời chuyển khoa điều trị cho một người đang chấp hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh không đúng quy định. Số tiền đưa và nhận hối lộ được xác định từ 20 triệu đồng đến hơn 2 tỷ đồng, tùy từng bị cáo.