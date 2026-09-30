Cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương bị đề nghị 20 năm tù

Bị cáo Trần Văn Trường, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương. (Ảnh: VP)

Đại diện Viện Kiểm sát đánh giá, đối với tội "Nhận hối lộ" trong vụ án này, bị cáo Trần Văn Trường, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương là người tham gia nhiều nhất, nhận số tiền nhiều nhất nên cần phải chịu mức án cao nhất.

Viện Kiểm sát cũng có đủ căn cứ để xác định bị cáo Trường đã nhận hối lộ tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Mai Anh, bị cáo có 7 tiền án, bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án 15-16 năm về tội "Đưa hối lộ"; 5-6 năm về tội "Môi giới hối lộ" và 17-18 năm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.

Cơ quan công tố đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, diễn ra thời gian dài. Mai Anh với 7 tiền án bị xác định là chủ mưu, dùng tiền thao túng phần lớn hoạt động trong Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Ngoài môi giới chạy giấy chứng nhận tâm thần giả cho nhiều bị can, Mai Anh đưa tiền cho hơn 40 lãnh đạo, nhân viên tại Viện để được sinh hoạt tự do, ra ngoài bất cứ khi nào muốn.

Mai Anh cũng can thiệp vào hoạt động tuyển dụng của Viện để những người thân cận được vào làm việc.

Chồng của Mai Anh là Lê Văn Đông, bị cáo có 13 tiền án, bị đề nghị mức án 9-10 năm tù cho tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và 8-9 năm tù cho tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Tổng hợp hình phạt là 17-19 năm tù.

Cựu Viện trưởng Pháp y tâm thần Trung ương Trần Văn Trường bị đề nghị mức án 20 năm tù về tội "Nhận hối lộ".

Cơ quan tố tụng cáo buộc trong quá trình công tác, ông Trường đã trực tiếp nhận tổng cộng 4,68 tỷ đồng từ Nguyễn Thị Mai Anh, Vũ Ngọc Trung, Trần Thị Hương và một số người khác. Đổi lại, ông Trường cùng các thành viên hội đồng giám định ban hành kết luận không đúng thực trạng bệnh cho 27 bị can, bị cáo, bị án.

Sau khi nhận tiền, ông Trường bị cáo buộc chia một phần cho các thành viên hội đồng giám định, phần còn lại được ông Trường hưởng lợi.

Ngoài khoản tiền liên quan việc làm sai lệch kết luận giám định, cáo trạng xác định ông Trường còn nhận hơn 3,34 tỷ đồng để can thiệp công tác tuyển dụng, điều chuyển nhân sự và tạo điều kiện trái quy định cho người chữa bệnh bắt buộc.

Bị cáo Lâm Văn Thành, cựu Phó Viện trưởng Pháp y tâm thần Trung ương bị đề nghị mức án 10-11 năm tù với tội "Nhận hối lộ".

Bị cáo Dương Văn Lương, cựu Phó viện trưởng Pháp y tâm thần Trung ương bị đề nghị 9-10 năm tù với tội "Nhận hối lộ".

Bị cáo Lê Văn Thưởng, cựu cán bộ Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Nội, bị Viện Kiểm sát đề nghị 8-10 năm cho 2 tội danh "Đưa hối lộ" và "Làm sai lệch hồ sơ vụ án".

Thưởng bị cáo buộc cầm 250 triệu "chạy" giấy tâm thần cho một bị can được vào điều trị tại Viện dù không bị tâm thần. Bị can này sau đó tiếp tục trốn viện để mua bán ma túy ở mức độ nghiêm trọng hơn.

Hai người còn lại, cựu cán bộ phòng cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp Công an Hà Nội Đỗ Văn Tuấn bị đề nghị 4-5 năm tù vì "Nhận hối lộ;" cựu điều tra viên Công an Hà Nội Phạm Minh Tuấn bị đề nghị 10-12 năm tù cho 2 tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Môi giới hối lộ".

Các bị cáo là nhân viên, cán bộ Viện Pháp y tâm thần Trung ương bị đề nghị các mức án từ 2-3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 18 năm tù.