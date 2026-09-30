Cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần trung ương bị đề nghị 20 năm tù

“Bà trùm" đối diện với mức án 30 năm tù

Tại toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã đề nghị tòa tuyên phạt “bà trùm” Nguyễn Thị Mai Anh từ 15-16 năm tù về tội “Đưa hối lộ”, 8-9 năm tù tội “Môi giới hối lộ”, 17-18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; tổng hợp hình phạt cả 3 tội danh là 30 năm tù.

Lê Văn Đông (chồng Mai Anh) bị đề nghị từ 9-10 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, từ 8-9 năm tù tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh là từ 17-19 năm tù.

Đối với nhóm bị cáo tội “Nhận hối lộ”, đại diện Viện kiểm sát nhân dân đề nghị tuyên phạt Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần trung ương) 20 năm tù; Ngô Văn Vinh (cựu Viện trưởng) 7-8 năm tù; Lâm Văn Thành, Dương Văn Lương - đều là cựu Phó Viện trưởng), lần lượt bị đề nghị mức án từ 10-11 năm tù, 9-10 năm tù.

Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: N.N

Đặng Thị Hòa (vợ bị cáo Trường, cựu nhân viên Viện Pháp y tâm thần trung ương) bị đề nghị 8-9 năm tù; Nguyễn Đức Hinh (cựu Điều dưỡng trưởng Khoa Chữa bệnh bắt buộc nữ) 7-8 năm tù; Tạ Trung Kiên (cựu cán bộ phụ trách Khoa Điều trị bắt buộc nữ) 7-8 năm tù; Dương Văn Biết (cựu Trưởng Khoa Giám định) 8-9 năm tù.

Nhóm bị cáo từng công tác trong các cơ quan tiến hành tố tụng, Phạm Minh Tuấn bị đề nghị 10-12 năm tù về hai tội; Dương Thị Hòa từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; Lê Văn Thưởng bị đề nghị 8-10 năm tù về hai tội “Đưa hối lộ”, “Làm sai lệch hồ sơ vụ án”.

Các bị cáo còn lại bị đề nghị thấp nhất từ 12 -15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; cao nhất từ 13 – 15 năm tù, tương ứng với những tội danh bị truy tố hoặc tổng hợp nhiều tội danh bị đưa ra xét xử.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân đánh giá, trong vụ án này, bị cáo Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương) là người tham gia nhiều nhất, nhận số tiền nhiều nhất nên cần phải chịu mức án cao nhất.

Sử dụng ma túy cả khi ở trong phòng điều trị

Trước đó, phần xét hỏi, bị cáo Mai Anh phủ nhận tội, cho rằng không có chuyện bị cáo đưa hối lộ để được ở phòng bệnh có điều hòa, bởi ở Viện Pháp y tâm thần trung ương, các phòng bệnh đều đã có điều hòa.

Bị cáo Mai Anh khai trước toà. Ảnh: N.N

Đối với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 2,6 tỷ đồng thông qua chuyện nói dối với hai phụ nữ về việc có thể tác động các cơ quan, người tiến hành tố tụng, hội đồng giám định tâm thần để cho chồng và con của họ được đi giám định tâm thần, nhận kết luận bị bệnh để được đi chữa bệnh bắt buộc, “bà trùm” không nhận tội.

Khai tại tòa, Mai Anh cho rằng, khi được 2 người phụ nữ nhờ lo giám định tâm thần, bị cáo nhận lời giúp với điều kiện phải có đủ giấy tờ. Khi đó 2 người phụ nữ đưa tiền, bị cáo cũng chưa làm được gì để giúp họ thì bị bắt nên không thể cáo buộc bị cáo phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản:.

Trong khi đó, bị cáo Đông thừa nhận cáo buộc trên. Bị cáo trình bày, khi các bác sĩ, điều dưỡng được Mai Anh tài trợ cho đi nghỉ mát ở Sầm Sơn, vợ chồng Đông đều đang là bệnh nhân điều trị bắt buộc chữa bệnh tại Viện pháp y tâm thần trung ương và cũng bố trí cho gia đình, người giúp việc và đàn em của mình đi nghỉ mát ở Sầm Sơn.

Theo lời khai của Đông, bị cáo đã sử dụng ma túy cả khi đang ở trong phòng điều trị của Viện pháp y tâm thần trung ương và không ai biết việc này. Đông phủ nhận việc Mai Anh chi tiền để làm giám định tâm thần cho mình. Bị cáo cũng thừa nhận thỉnh thoảng qua lại, ngủ ở chỗ Mai Anh vì được bác sĩ ở Viện bỏ qua.

Đáng chú ý, bị cáo Ngô Văn Vinh, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần trung ương, thừa nhận hành vi phạm tội và khai rõ cách thức các bị cáo làm sai lệch kết quả giám định. Theo lời khai của bị cáo, các bệnh nhân đều có những triệu chứng như ảo thanh, rối loạn cảm xúc, hoang tưởng chưa rõ nét. Tuy nhiên, trong quá trình giám định, các bị cáo làm nặng thêm những triệu chứng này để bệnh nhân được đánh giá là “mất khả năng điều khiển hành vi” tại thời điểm giám định.

Theo bị cáo Vinh, các bị cáo không bàn bạc trước mà đều tự ý làm tăng mức độ các triệu chứng của bệnh nhân, bị cáo Vịnh khai: “Bị cáo được bị cáo Trường chia 65 triệu đồng khi giám định sai 5 vụ. Ngoài ra, bị cáo còn nhận 25 triệu đồng để 2 lần giám định cho đối tượng tên Hải”.

Phiên toà đang tiếp tục.