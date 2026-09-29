Cựu Viện trưởng Trần Văn Trường thừa nhận toàn bộ hành vi nhận hối lộ

Toàn cảnh phiên tòa. (Ảnh: VŨ PHƯƠNG)

Nhận hối lộ hơn 8 tỷ đồng "bỏ túi" hơn 6 tỷ đồng

Trước Hội đồng xét xử, bị cáo Trần Văn Trường, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương thừa nhận toàn bộ hành vi nhận hối lộ hơn 8 tỷ đồng (sau khi chia cho cấp dưới còn hưởng lợi hơn 6 tỷ đồng) từ Mai Anh thông qua mỗi lần tạo điều kiện giúp đỡ “bà trùm”; những lần “chạy” xác nhận tâm thần giả cho Mai Anh và số trung gian; “chạy việc” cho người muốn xin vào Viện.

Về mối quan hệ với “bà trùm” Nguyễn Thị Mai Anh, ông Trường khai quen biết Mai Anh trên mối quan hệ bác sĩ-bệnh nhân. Theo điều tra, vào tháng 4/2023, sau khi bị khởi tố vì tội Gây rối trật tự công cộng tại quận Thanh Xuân (cũ), Hà Nội, Nguyễn Thị Mai Anh quay trở lại Viện Pháp y tâm thần Trung ương để tiếp tục chữa bệnh bắt buộc nhằm tránh bị bắt giam và móc nối quen biết với Trần Văn Trường.

Theo kết quả điều tra, sau khi vào Viện để điều trị nhằm tránh án nêu trên, Mai Anh liên hệ với Đặng Thị Hòa (cán bộ Phòng Nghiên cứu khoa học và Chỉ đạo tuyến, đồng thời là vợ ông Trường) nhờ tác động để được bố trí ở phòng điều trị riêng có điều hòa, đồng thời cho 2 con sinh đôi và 2 người giúp việc vào ở cùng.

Sau khi trao đổi với chồng, Hòa thông báo việc này phải được sự đồng ý của Ban lãnh đạo Viện, gồm Trần Văn Trường và Phó Viện trưởng Lâm Văn Thành, đồng thời cần tham khảo ý kiến ông Dương Văn Lương (bác sĩ tại Viện) do đây là trường hợp chưa có tiền lệ.

Đêm 3/9/2023, Mai Anh chuyển 100 triệu đồng vào tài khoản của Hòa. Đến ngày 18/9/2023, Mai Anh đến nhà riêng của Trần Văn Trường để tiếp tục nhờ giúp đỡ và để lại một gói quà. Khi kiểm tra, Hòa phát hiện bên trong có 198 triệu đồng.

Tại tòa, ông Trường khai rằng, việc này dù không nhận tiền vẫn sẽ giúp vì hoàn cảnh đang nuôi con nhỏ của Mai Anh. Chủ tọa cho biết, nếu không nhận tiền thì đã không sai. Ông Trường đáp: Không sai ở hành vi đó thì cũng sai phạm ở lĩnh vực khác.

Chủ tọa chất vấn: Để xảy ra hàng loạt sai phạm tại Viện từ bảo vệ, bác sĩ, điều dưỡng… bị cáo thấy trách nhiệm của mình thế nào? Ông Trường đáp, nhận thức rõ hành vi vi phạm pháp luật và “sai phạm nên mới đứng tại tòa ngày hôm nay”.

Trả lời xét hỏi, bị cáo Đặng Thị Hòa cũng thừa nhận 2 lần nhận tiền từ bị cáo Mai Anh. Lần đầu tiên, Hòa được Mai Anh chuyển 100 triệu đồng nhưng không nói gì, chỉ bảo "cứ cầm"; lần thứ hai, vì muốn nhờ Hòa nói với Trường xin được ở phòng riêng, Mai Anh biếu túi quà bên trong có 4 tệp tiền mệnh giá 500.000 đồng.

"Bị cáo kiểm tra thấy thiếu 4 tờ nên nhắn lại Mai Anh", bị cáo Hòa nói. Lời khai này cũng giống lời Hòa khai với cơ quan điều tra được thể hiện trong hồ sơ vụ án.

Chủ tọa Nguyễn Xuân Văn hỏi Hòa: "Bị cáo hiểu là phải 200 triệu đồng nên mới nhắn thế đúng không?". Tuy nhiên, bị cáo Hòa không trả lời thẳng vào trọng tâm mà nói “giữa bị cáo với Mai Anh không có thỏa thuận nào trước đó”.

Ngoài 2 lần nhận tiền, vợ của cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương còn khai được Mai Anh mua tặng một chiếc xe máy điện. Đây là quà cảm ơn khi Hòa đã nói với chồng xử lý việc cho nữ bệnh nhân này tại bệnh viện.

Đáng chú ý, bị cáo Hòa cũng tường trình lại nội dung bị cáo Trần Văn Trường nhiều lần mang các bọc tiền về nhà. Khi đó, Hòa được chồng giao nhiệm vụ ghi các ký hiệu lên bọc tiền. Theo Hòa, mỗi khi chồng mang tiền về, bị cáo là người ghi những ký hiệu như “DC”, “BC” bên ngoài các cọc tiền. Việc ghi ký hiệu, để ghi nhớ thực hiện theo yêu cầu của chồng.

Khi chủ tọa hỏi thêm về ý nghĩa các ký hiệu, Hòa cho hay những chữ được ghi bên ngoài cọc tiền là ký hiệu liên quan người này, người kia, trong đó có những khoản bị cáo hiểu là tiền của điều dưỡng. Hòa trình bày, bản thân không hiểu ý nghĩa các ký hiệu này nhưng tự hiểu là để đánh dấu tiền của ai đưa.

Cầm tiền để giám định sai cho nhiều trường hợp

Trước Hội đồng xét xử, bị cáo Ngô Văn Vinh, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương khai chuyện “phù phép” biến người bình thường thành “mất khả năng điều khiển hành vi”.

Bị cáo Ngô Văn Vinh thừa nhận hành vi vi phạm, cầm tiền để giám định sai cho nhiều trường hợp. Theo lời khai của bị cáo Vinh, cơ bản các bệnh nhân đều có những triệu chứng như ảo thanh, rối loạn cảm xúc, hoang tưởng chưa rõ nét. Tuy nhiên, trong quá trình giám định, các bị cáo làm nặng thêm những triệu chứng này để bệnh nhân được đánh giá là “mất khả năng điều khiển hành vi” tại thời điểm giám định.

Theo bị cáo Vinh, các bị cáo không bàn bạc trước mà đều tự ý làm tăng mức độ các triệu chứng của bệnh nhân. Bị cáo Vinh khai: “Bị cáo được bị cáo Trường chia 65 triệu đồng khi giám định sai 5 vụ. Ngoài ra bị cáo còn nhận 25 triệu đồng để 2 lần giám định cho đối tượng tên Hải”.

Theo cáo buộc, cựu Viện trưởng Ngô Văn Vinh là giám định viên tâm thần, từng giữ chức Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Đến tháng 6/2023, ông Vinh nghỉ hưu theo chế độ. Bản thân bị cáo Vinh là bác sĩ có năng lực, kinh nghiệm và biết rõ các đối tượng Đặng Ngọc Khải, Mai Thị Huyền, Vũ Ngọc Trung, Vũ Mạnh Dũng, Tạ Văn Hải, Nguyễn Thị Thủy không bị bệnh tâm thần dẫn đến mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Tuy nhiên, do đã nhận 90 triệu đồng từ bị cáo Trần Văn Trường, cựu Viện trưởng, nên bị cáo Vinh đã thống nhất với các thành viên trong hội đồng giám định để kết luận cho các đối tượng trên bị "mất khả năng nhận thức điều khiển hành vi" không đúng thực trạng bệnh.

Bị cáo Trần Văn Trường tại phiên tòa. (Ảnh: VŨ PHƯƠNG)

Trong vụ án này, bị cáo Lê Ngọc Hà, cựu Phó trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp Viện Pháp y tâm thần Trung ương bị cáo buộc đã có hành vi sai phạm như sau: Quá trình theo dõi giám định, bị cáo biết Nguyễn Thị Lanh, Mai Đức Thịnh, Trần Thị Hương, Nguyễn Đăng Duy Anh, Vũ Thị Kim Quỳnh, Lê Thị Hiếu, Đỗ Thị Loan, Trần Thái Hoàng, Bùi Văn Dén, Vũ Hoa Vinh, Vũ Thị Thanh Hòa không có bệnh tâm thần dẫn đến mất khả năng nhận thức điều khiển hành vi.

Tuy nhiên, do được bị cáo Trần Văn Trường chia cho 295 triệu đồng, Hà đã thống nhất cùng các thành viên khác trong hội đồng giám định kết luận cho các đối tượng trên bị "mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi" để được đi chữa bệnh bắt buộc. Tại tòa, bị cáo Hà thừa nhận biết nội dung giám định sai nhưng vẫn ký. Sau khi giám định, bị cáo được ông Trường gọi sang cho tiền.

“Ở cơ quan, ít khi bị cáo chống lại ý chí của thủ trưởng. Bị cáo biết là làm sai, nhưng làm sai xong sẽ có tiền”, lời khai của bị cáo Hà.

Tại tòa, bị cáo Dương Văn Lương, cựu Phó Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương, cũng thừa nhận việc được ông Trường cho hơn 200 triệu đồng để thống nhất với thành viên khác trong hội đồng giám định, kết luận cho các đối tượng được đưa đến giám định là "mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi". Việc này nhằm để họ được đi chữa bệnh bắt buộc.