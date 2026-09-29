Cựu Viện trưởng nhận hối lộ hơn 8 tỷ đồng, để vợ 'can thiệp' việc cơ quan

Chiều 29/9, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Viện Pháp y và tâm thần Trung ương, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn bị cáo Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng) cùng vợ là bị cáo Đặng Thị Hòa (nhân viên Phòng Đào tạo nghiên cứu khoa học, Viện Pháp y tâm thần Trung ương).

Trước bục khai báo, bị cáo Trường tự nhận thức được trách nhiệm của mình vì đã để các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra tại cơ quan, nơi bị cáo là người đứng đầu. Dù nhận thức được sai phạm, nhưng bị cáo Trường vẫn biện minh rằng, tại các cuộc họp giao ban, bị cáo đã thường xuyên nhắc nhở và phổ biến các quy định của cơ quan tới toàn thể lãnh đạo và nhân viên.

Bị cáo Trần Văn Trường, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Bị cáo Trường cho rằng, mình làm đúng quy trình trong việc tiếp nhận các bệnh nhân vào điều trị. Bị cáo cũng phủ nhận cáo buộc đã nhận tiền để bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh đưa chồng là bị cáo Lê Văn Đông cùng con và người giúp việc vào Viện Pháp y tâm thần Trung ương, ở phòng riêng, có điều hòa...

Bị cáo Trường giải thích, khi tiếp nhận bị can Mai Anh có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi thì phải đảm bảo trẻ được ở cùng mẹ. Vì thế, Viện buộc phải bố trí cho mẹ con Mai Anh phòng riêng để an toàn cho trẻ.

Chủ tọa hỏi: “Để thực hiện những việc bị cáo vừa nói thì bị cáo có nhận tiền không?”. Bị cáo Trường trả lời: “Bị cáo có nhận tiền thì mới bị thế này. Còn về quy định, kể cả không nhận tiền vẫn phải làm như thế”.

Bị cáo Trường bị cáo buộc nhận đã nhận 4,7 tỷ đồng để gian lận giám định tâm thần cho 27 bị can; để họ được đi chữa bệnh bắt buộc; để trừ vào thời gian ngồi tù. Ngoài ra, bị cáo Trường còn cầm hơn 3,3 tỷ đồng để tuyển dụng “người quen” của vợ chồng Mai Anh; tạo điều kiện cho vợ chồng Mai Anh sinh hoạt tự do, dùng ma túy, trốn viện đi nghỉ dưỡng tùy thích...

Các bị cáo tại phiên tòa.

Cáo trạng xác định, 27 trường hợp được bị cáo Trường chuyển từ “người bình thường” sang “bệnh nhân tâm thần, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”, mỗi người phải chi từ 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng.

Trong đó, bị cáo Trường nhận tiền trực tiếp từ Mai Anh, hoặc người nhà bị can, bị cáo và thường nhận tại nhà riêng. Số tiền nhận được, bị cáo Trường chia từ 20% đến 40% cho các thành viên Hội đồng giám định.

Khám xét nơi ở của bị cáo Trường, cơ quan điều tra thu giữ thùng carton chứa 4,579 tỷ đồng tiền mặt, 5 sổ tiết kiệm trị giá 3,412 tỷ đồng, 6 sổ tiết kiệm trị giá 55.294 USD cùng 8 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Trước Hội đồng xét xử, vợ bị cáo Trần Văn Trường là bị cáo Đặng Thị Hòa (nhân viên Phòng Đào tạo nghiên cứu khoa học, Viện Pháp y tâm thần Trung ương) khai, bị cáo biết Mai Anh thường xuyên trốn viện, nhưng vẫn tác động chồng để giúp Mai Anh được ở phòng riêng cùng hai con nhỏ.

“Lần đầu, Mai Anh tự chuyển 100 triệu đồng nên bị cáo hỏi thì Mai Anh bảo, chị cứ cầm đi. Lần hai, Mai Anh trực tiếp đến nhà đưa một gói quà. Bị cáo kiểm tra thì thấy bên trong có 198 triệu đồng nên có nhắn cho Mai Anh rằng, thiếu 4 tờ nhé”, bị cáo Hòa khai.

Chủ tọa hỏi: “Nhắn tin như thế, nghĩa là hai bên đã thỏa thuận trước với nhau rồi đúng không?”. Bị cáo Hòa trả lời: “Không có thỏa thuận gì trước, nhưng bị cáo nhận tiền để giúp Mai Anh được chuyển khoa”. Bị cáo Hòa khai thêm: “Mai Anh còn cảm ơn bằng một xe máy điện, trị giá 51 triệu đồng sau khi bị cáo can thiệp với chồng cho ba nhân viên của viện chuyển khoa”.

Cáo trạng xác định, Mai Anh can thiệp công việc nội bộ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương để những cán bộ, nhân viên có quan hệ thân thiết với Mai Anh được bổ sung vào quy hoạch lãnh đạo khoa, phòng; xin cho ba người được điều chuyển khoa theo nguyện vọng; một số bác sĩ, điều dưỡng thân quen cũng được Mai Anh sắp xếp đi học tập, bồi dưỡng cán bộ.

Những việc làm của bị cáo Mai Anh đều được bị cáo Hòa đồng ý và can thiệp để thực hiện được. Tổng số tiền bị cáo Hòa phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nhận hối lộ là 378 triệu đồng.